Tren Maya, con vacantes para profesionistas: convocatoria, requisitos y fechas

MÉRIDA.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lanzó una convocatoria con vacantes dirigidas a profesionistas titulados interesados en laborar en la ruta del Tren Maya en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

El proceso de selección está dirigido a especialidades diversas y constará de tres etapas que incluyen entrevistas presenciales en Mérida, para comenzar a trabajar en octubre.

Requisitos para trabajar en el Tren Maya

La convocatoria lanzada establece los siguientes requisitos para los interesados.

1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos.

2. No contar con sentencia firme por la comisión de algún delito.

3. No ser declarado como persona deudora alimentaria morosa.

4. No estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.

5. Contar mínimo con el nivel de estudios medio superior técnico, superior o grado académico equivalente, por una institución de enseñanza superior mexicana con reconocimiento de validez oficial.

6. En caso de tratarse de certificado o títulos expedidos por instituciones extranjeras de educación técnico y superior, los documentos deberán presentarse, sin excepción, legalizados o apostillados, así como traducidos (por perito traductor oficial).

7. Contar con una cuenta de correo electrónico.

8. Disponibilidad para viajar y cambio de residencia.

9. Compromiso para sujetarse a las normas, disposiciones y reglamentos que emita la Sedena

Vacantes para el Tren Maya

Este concurso está dirigido a profesionistas titulados en las siguientes áreas:

Periodismo

Mercadotecnia

Relaciones Públicas

Negocios Internacionales

Derecho

Administración Pública

Ciencias Políticas

Economía

Archivonomía

Contador Público

Ingeniero Sistemas

Administración

Ing. Industrial

Ing. Eléctrica

Ing. Electromecánica

Pedagogía

Educación

Tecnología Educativa

Ing. Mecatrónica

Ing. Civil

Ing. informática

Geólogo

Arquitecto

Ingeniería en Electrónica

Ing. en Telecomunicaciones

Ing. Mecánica

Relaciones Comerciales

Relaciones Internacionales

Ciencias de la Comunicación

Ciencias de Datos

Diseñador web

Ing. en Sistemas ambientales

Biología

Ing. Recursos Materiales

Administración de RRHH

Ing. en Logística

Ing. en Transporte

Ing. en Energía

Psicología

Contaduría

Finanzas

Comercio

Actuaría

Matemáticas

La convocatoria se desarrollará del 20 de septiembre al 13 de octubre del 2023, en tres etapas.

¿Cómo trabajar en el Tren Maya?

1) PRIMERA ETAPA

a) Recepción de Currículum Vitae. El currículum vitae deberá estar actualizado, con los siguientes parámetros: fotografía, número de contacto, lugar de residencia, rfc, fecha de nacimiento, firma autógrafa en cada una de sus hojas, máximo dos hojas y en formato PDF.

El currículum vitae, será enviado en la fecha asignada a la letra correspondiente, según su apellido paterno:

A,B,C,D,E, el 20 de septiembre de 2023

F, G, H, I, J, el 21 de septiembre de 2023

K, L, M, N, Ñ, el 22 de septiembre de 2023

O, P, Q, R, S, el 25 de septiembre de 2023

T, U, V, W, X, Y, Z, el 26 de septiembre de 2023

El currículum debe enviarse al correo electrónico: recursoshumanos.trenmaya@sedena.gob.mx. El archivo deberá ser

nombrado empezando por apellido paterno_materno_nombre(s). El período de recepción es del 20 al 26 de septiembre de 2023.

b) Los aspirantes seleccionados serán notificados entre el 27 y el 28 de septiembre de 2023.

Entrevista en Mérida para trabajar en el Tren Maya

2) SEGUNDA ETAPA.

La segunda etapa estará integrada por los siguientes procesos:

a) Evaluación psicológica.

b) Entrevista con el área de recursos humanos.

c) Entrevista con el área técnica.

Esta etapa comprenderá del 29 de septiembre al 4 de octubre del 2023, y se llevará a cabo de forma presencial en edificio “Nia Tower” ubicado en la calle 49 No. 255 de la colonia San Ramón Norte en Mérida, Yucatán.

Quienes hayan avanzado a la etapa final será notificados el 6 de octubre.

3) TERCERA ETAPA

Las personas seleccionadas deberán entregar sus documentos entre el 9 y 13 de octubre en el edificio "Nia Tower". Los contratados comenzarán labores el 16 de octubre próximo.