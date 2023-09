Omar García Harfuch participó en reuniones para crear la 'verdad histórica' de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, señaló a Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, como participante de la junta de autoridades que crearon la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.

En la presentación del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) el subcretario afirmó que el nombre del también aspirante de Morena a candidato a jefe de Gobierno de CDMX aparece en los informes de dichas juntas.

“Está tanto en el primero como en el segundo informe, en donde evidentemente no están los nombres completos”, sostuvo.

García Harfuch implicado en caso Ayotzinapa

De acuerdo con Encinas, el aspirante morenista estuvo presente en las reuniones donde se llegó a la llamada ‘verdad histórica’, la narrativa de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa manejada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Dicha “verdad histórica” indica que policías municipales de Iguala detuvieron a los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y los entregaron al Cártel Guerreros Unidos, quienes asesinaron a los jóvenes e incineraron los cuerpos en el Basurero de Cocula.

Tal versión fue dada a conocer por primera vez el 27 de enero de 2015 por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, ahora detenido por delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa, tortura y desaparición forzada.

Según el Segundo Informe de la Presidencia de la CoVAJ presentado este miércoles, Tomás Zerón, ex director de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), admitió que la “verdad histórica” fue una construcción desde el Gobierno Federal en una “junta de Autoridades”.

Tales reuniones de la “junta de Autoridades” se realizaron en la residencia oficial de Los Pinos, en la Zona Militar de Iguala, Guerrero; y en las oficinas de la Procuraduría General de la República.

“Discutieron y llegaron a la versión final de la verdad histórica, y tuvo como soporte todas las personas que participaron en las reuniones y de las cuales tenemos las minutas de estas reuniones del 7 y 8 de octubre 2014 encabezadas por el entonces procurador”, afirmó Encinas.

En la primera audiencia contra Murillo Karam en agosto de 2022, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) mencionaron a Omar García Harfuch como uno de los participantes en la creación de la “verdad histórica”.

Una de las reuniones habría ocurrido en Iguala, Guerrero el 7 de octubre de 2014.

Dicho encuentro fue encabezado por Murillo Karam con la participación de Omar García Harfuch, entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero y Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal acusado de tortura a testigos del caso y encubrimiento.

También estuvieron presentes Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador antisecuestro de la PGR y ahora prófugo; Carlos Gómez Arrieta, ex director de la Policía Federal Ministerial, y José Luis Martínez Pérez ex delegado de la PGR.

Omar García Harfuch responde a Encinas

A través de un comunicado en redes sociales García Harfuch admitió haber asistido a dos “juntas de autoridades” en Iguala, Guerrero los días 7 y 8 de octubre de 2014, pese a que anteriormente negó cualquier participación en la construcción de la ‘verdad histórica’.

“Me desempeñaba como integrante en la División de Gendarmería de la Policía Federal y no como coordinador Estatal de Guerrero”.

El aspirante a jefe de Gobierno capitalino afirmó que en las reuniones en las que participó “se establecieron las líneas de acción que se iban a seguir para buscar a los jóvenes en territorio, sin abordar temas de investigación”.

En su comunicado negó haber sido enlace operativo de la investigación o tener algún otro cargo similar, “simplemente participe con otros servidores públicos federales, estatales y municipales en acciones tendientes a recabar información acerca del paradero de los jóvenes normalistas”.

“Lo digo con claridad y firmeza: nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa, ni en la construcción de la llamada Verdad Histórica”.

