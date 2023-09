AMLO ‘'anda de malas’’, dice Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Xóchitl Gálvez afirmó en Chiapas que ahora “sí hay contienda” para las elecciones presidenciales de 2024 “y se va a poner buena; se los garantizo porque nosotros traemos buenas ideas”.

La virtual candidata del Frente Amplio por México (FAM) a la presidencia de la República, dijo en conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, que “con alegría” se enfrentará a una posible elección de Estado en 2024.

“Mi sonrisa no se me va a borrar, se los garantizo. Enfrente tenemos una corcholata que no emociona mucho y ése es el enojo del presidente. Yo no tengo la culpa que ande de malas. Yo ando de buenas”, afirmó la senadora de la República.

Xóchitl Gálvez manifestó que mucha gente le dice: “Estamos felices, tenemos esperanza porque sentía que este arroz ya se había cocido. Como que ya casi casi era que el dedazo del miércoles, que quién va a ser y no, hoy sí hay contienda”.

Además, dijo que está impresionada por la cohesión del FAM ante “todos aquellos que apostaban que nos íbamos a pelear, a dividir”.

“Todo esto que hicieron desde el Palacio Nacional para tratar de echar a pelear a Beatriz Paredes y a una servidora, no lo logró el presidente, porque para mí Beatriz es una mujer inteligente”, subrayó.

Así que en la contienda interna, recalcó, llegaron a la final dos mujeres “no vistas”. Y agergó: “Los vistos” eran Santiago Creel y Enrique de la Madrid, y “Beatriz y Xóchitl sorprendieron”.

La panista comentó que tuvieron foros impecables, contrastando ideas. “Ya quisiera yo un foro así entre Claudia (Sheinbaum) y (Marcelo) Ebrard; se van a dar hasta con la cubeta”.

Se le preguntó qué estrategia utilizaría el FAM ante una posible elección de Estado en 2024. La enfrentaré “con alegría”, afirmó.

Acompañada de los dirigentes estatales: del PAN, Carlos Palomeque; del PRI, Rubén Zuarth, y del PRD, José Antonio Vázquez, Xóchilt Gálvez destacó que quienes “apostaban a que nos íbamos a pelear, a dividir, no lo lograron”.

“Nuestra participación en el proceso interno electivo le puso sabor a la contienda, se puso un poquito más emocionante”, dijo.

Además, “junté un millón de firmas ciudadanas, lo cual es muy importante porque los partidos solos no ganan las elecciones”.