NUEVO LEÓN.- El empresario Carlos Bremer habría sufrido un desvanecimiento este lunes en las oficinas de Value Grupo Financiero, ubicadas en San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo con varios reportes en redes sociales una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró afuera de las oficinas, donde una persona, presuntamente Bremer, tuvo problemas de salud.

Al empresario lo trasladaron en ambulancia a un hospital de San Pedro, donde se encuentra estable, según reportes extraoficiales.

Hasta el momento Value Grupo Financiero no ha dado a conocer alguna información al respecto.

¿Quién es Carlos Bremer?

Carlos Bremer es presidente del Consejo de Administración de Value Grupo Financiero, una sociedad mexicana que controla empresas del sector financiero: Value Casa de Bolsa, Value Arrendadora y Value Consultores.

🚨👨‍💼 Reportan un presunto desvanecimiento del empresario Carlos Bremer en Nuevo León.

