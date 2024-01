CIUDAD MÉXICO.— La periodista Lourdes Mendoza informó que ganó una de las 3 demandas que interpuso contra Emilio Lozoya, una de estas por difamación.

En 2020, Emilio Lozoya declaró que compró una lujosa bolsa de Chanel, con un valor de entre 4 mil y 5 mil dólares, para una periodista, esto a cambio de que Mendoza hablara bien de Luis Videgaray y otros funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Para Mendoza esta acusación se trató de “un señor que no quería irse a la cárcel y decidió acusar a diestra y siniestra”, dijo la periodista.

¿Por qué denunció Lourdes Mendoza a Emilio Lozoya?

Lourdes apareció en la lista de acusados de Emilio Lozoya, junto con 17 funcionarios públicos, 16 hombres y ella era la única mujer periodista “por una bolsa”.

Esto le valió perder credibilidad, ser despedida de WRadio, ser acusada con el hashtag #LadyChanel y ser nombrada en las mañaneras del presidente López Obrador como la periodista que recibía bolsas.

“Usaron una bolsa y yo no me iba a quedar con ese golpe, ni yo ni mi hija, ni mi carrera, ni lo que significa tu nombre lo valía. Entonces desde el día 1 dije: ‘está mintiendo. Lo voy a demandar y voy a llegar a las últimas consecuencias’. Hasta el día de hoy, la única que ha podido ganarle algo Emilio Lozoya soy yo, o sea, he logrado ganarle lo que la Fiscalía General de la República no ha podido”, afirmó Lourdes.

Fotos de Emilio Lozoya en el Hunan

Lourdes hizo públicas las fotos de Emilio Lozoya cenando en el lujoso restaurante Hunan. La periodista aseguró que sí ha temido por las amenazas de Lozoya: “Me quiere muerta que porque por mi culpa está en la cárcel”.

Estas amenazas fueron denunciadas frente a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Otra de las amenazas que pesa contra Lozoya es porque él y su familia son los únicos beneficiarios del dinero de Odebrecht.

“Me habían difamado, un periodista vive de su nombre, de su congruencia, de su credibilidad y yo no iba a dejar, yo no me iba a quedar con un sobrenombre”, aseguró Lourdes. Emilio Lozoya tiene 5 días para pagar una indemnización de 500 mil pesos y el costo de los abogados de Lourdes Mendoza.