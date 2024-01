CIUDAD DE MÉXICO.— Este lunes, durante su acostumbrada conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó otra vez contra periodistas, intelectuales, articulistas y conductores de televisión.

El presidente López Obrador criticó al payaso Brozo, personaje interpretado por el periodista Víctor Trujillo.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de enero en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que “antes Brozo era más fino, más sensible“.

“Aun con su estilo, inteligente, pero ahora no sé qué les está pasando, están muy enojados, desesperados porque son muy burdos“, expresó López Obrador al mostrar una sección del “payaso tenebroso” para Latinus, en la que analiza votar “por la dictadura” o “por la democracia”.

“Creo que es mucha la desesperación, quién sabe qué están viendo, qué están sintiendo”, dijo el mandatario.

“Si yo fuese un dictador, pues él (Brozo) no estaría diciendo esas cosas. Nosotros no perseguimos a nadie. Además, hasta no ayuda porque si se exagera se hace el ridículo y pierden credibilidad“, agregó el jefe del Ejecutivo federal sobre el comentario de Brozo.

Acusó que antes había una oligarquía con fachada de democracia: “Claramente ha estado al servicio de una minoría”.

Los comentarios del presidente López Obrador generaron diversas reacciones en las redes sociales, como la de la usuaria @Glodejo07 quien ironizó al pedir que no se comparta el vídeo de Brozo.

Al parecer el ego frágil y chiquito del presidentito se vio muy afectado por esta cátedra de @brozoxmiswebs



Ya NO compartan este GRAN VIDEO porque se enojan en la secta🙏🏻👇🏼 https://t.co/OaGP0nf5pR — Max Kaiser (@MaxKaiser75) January 15, 2024

El usuario @MaxKaiser75 también compartió el vídeo del mensaje del payaso Brozo, en su cuenta de la red social “X”.

El Presidente criticó a Brozo por realizar el siguiente video.



El personaje de Víctor Trujillo señala que la "ciudadanía es la estrella" en estos momentos y hoy pueden decidir 'que si quiere, y que no quieren'.



Y además que 'la victoria o la derrota comienza hoy; este tiempo es… pic.twitter.com/diKZq0bpBP — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) January 15, 2024

El usuario @Juan_OrtizMX también publicó en su cuenta de “X” el vídeo de Brozo y destacó que, en su mensaje, el personaje de Víctor Trujillo señala que la “ciudadanía es la estrella” en estos momentos y hoy pueden decidir ‘que si quieren, y que no quieren’.

Mi aplauso para el director de cámaras de la mañanera.



Justo cuando @brozoxmiswebs menciona y señala a la dictadura, abren la toma. pic.twitter.com/y3izXuX5Tw — vampipe ⍨ (@vampipe) January 15, 2024

El usuario @vampipe destacó el cambio de cámaras de la mañanera, que coincide con el momento en el que Brozo menciona la palabra “dictadura”.

Hasta AMLO lo sabe: “este 2024 o se vota por la dictadura o se vota por la democracia”.



En su cara 🫥. pic.twitter.com/mnVOulYiLg — Guillermo Barba (@memobarba) January 15, 2024

Varios usuarios de la red social “X”, antes Twitter, compartieron el particular momento del cambio de cámaras en la mañanera.

