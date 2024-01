CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ser cuestionado por la falta de medicamentos en la Megafarmacia del Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el presunto desabasto.

El mandatario afirmó que todo el gabinete de salud está trabajando junto para no dar motivos a señalamientos por parte de los medios. “¿Niega entonces que falten medicamentos en la Mega farmacia?”, se le preguntó en conferencia de prensa. “Sí, niego, niego. Están trabajando el director del Seguro Social (Zoé Robledo); el secretario de Salud (Jorge Alcocer), el doctor (Alejandro Calderón) Alipi que es el de Abasto para el IMSS-Bienestar y el general Lohmann que es el encargado de la Farmacia y de Birmex que es la encargada de distribuir medicamentos. Están trabajando juntos y para no darle motivos a ustedes y además cumplir con la responsabilidad con la gente. “Ya sabemos, son temporadas de asedio a nosotros porque estamos llevando una transformación. Se quedaron muy mal acostumbrados, y era el cuarto poder. Es que luchar contra la corrupción no es cualquier cosa. Se quedaron muy mal acostumbrados, muy mal acostumbrados y eran el cuarto poder”, dijo.

Pese a sus afirmaciones el periodista que realizó el cuestionamiento reprodujo un audio que de un usuario quien solicitó un medicamento, en operador le dijo que no tenían acceso a él. Al respecto el periodista le informó al Presidente que esta situación se repite con varias personas a quienes les dicen que estén pendientes y que llamen otro día.

🔴Ante el testimonio de una persona que no encontró su medicina 💊en la Megafarmacia, el presidente negó que haya desabasto y dijo que hay una campaña de medios de comunicación para llamar e intentar probar que no hay medicamentos. Adelanta que el viernes dará un informe al… pic.twitter.com/sybPwLjN9Q — Animal Político (@Pajaropolitico) January 16, 2024

El Presidente rechazó que sean ciertas las versiones de que la Megafarmacia tiene desabasto pues, según él, considera es una campaña de los medios de comunicación para desprestigiar la labor del gobierno. Según el mandatario gran parte de la llamada a los números de la Megafarmacia son hechas por periodistas para demostrar que hay desabasto.

AMLO afirmó que antes de que termine su mandato México tendrá el mejor sistema de salud pública del mundo. Adicional, terminó por criticar al medio del periodista que cuestionó la Megafarmacia.

💊 “Ya desde ahora está funcionando muy bien la farmacia… En la megafarmacia están todos los medicamentos”, asegura AMLO al señalarle que los pacientes no encuentran sus medicinas. #LaMañaneraDeAMLO pic.twitter.com/yQi5xM3i1v — El Universal (@El_Universal_Mx) January 16, 2024

Así reaccionaron en redes sociales

En la megafarmacia hay todos los medicamentos 🦆, un porcentaje de las llamadas son de periodistas porque están tratando de demostrar que no hay medicamentos. Antes de que yo termine vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo: AMLO® 🦆🤥 pic.twitter.com/PzVN2tCVfr — Avi 🦆 (@avieu) January 16, 2024

6 Horas, 1 minuto, ascensión derecha, 14 grados … no hay medicamentos en la MegaFarmacia del Bienestar. 🪿🤡 pic.twitter.com/vQgL3fGYpf — Abraham Anaya 🗳️🇲🇽🇺🇸 (@abrahamvanaya) January 16, 2024

Clásico Andrés:



Un colega de Grupo ACIR pone un audio donde se demuestra que no hay una medicina en su pendeja iniciativa de la Megafarmacia.



Luego, aún con la prueba del periodista, dice que hay todas las medicinas.



Desquiciado, ya. pic.twitter.com/yM5YuoHKoh — C Allende (@SirAllende) January 16, 2024

💥 SOPAS 💥



Se puso FURIOSO el humanista amoroso.



Se enojó mucho con un reportero del grupo Acir.



Ya que le puso un audio de una paciente que llamó a la Megafarmacia del Bienestar y le dijeron que NO hay medicamentos.



AMLO se hizo la víctima y atacó a los periodistas.… pic.twitter.com/Z8Reb3W8Ke — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) January 16, 2024