CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el desaparecer los organismos autónomos afectaría a los ciudadanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la organización empresarial es una especie de sector del PAN, como en sus tiempos lo fue la Confederación de Trabajadores de México (CTM) del PRI.

“Están en su derecho, ellos siempre han tenido una postura muy a favor del PAN, ni parecen ni han sido, en sentido estricto, defensores de empresarios, son un sector político del PAN como era antes la CTM o la CNC”.

En conferencia de prensa, el Mandatario recordó que el exsecretario de Gobernación del expresidente Vicente Fox (PAN), el finado Carlos Abascal, antes había sido presidente de la Coparmex.

“Cuando nos hicieron el fraude de 2006, el que estaba de presidente de la Coparmex, cuando impusieron a Calderón, lo celebró el de la Coparmex; ahora, hace poco, el señor de Hoyos, también de la Coparmex, fue a acusarme con el rey de España”, dijo.

El mandatario advirtió que esos organismos los crearon para proteger negocios lucrativos, para particulares, y malos negocios para el pueblo de México.

“Es lo mismo que hablamos de los ministros que se les paga con dinero del pueblo y no le sirven al pueblo, si no están al servicio de los potentados. “Todos estos organismos los crearon para proteger intereses particulares, para destruir a la CFE, Pemex, a todas las empresas públicas, para simular que se combatía la corrupción, como el Instituto de la Transparencia, para simular que no había monopolios en la comunicación, agentes preponderantes, puras pantallas y costosísimos”, expresó.

El presidente López Obrador señaló que prefiere que los estudiantes de 50 mil escuelas de los pueblos más pobres del país tengan becas que esos aparatos hechos para proteger la corrupción, el saqueo, porque es el colmo que se les pague por eso.

