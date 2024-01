CIUDAD DE MÉXICO.— El pasado lunes 15 de enero, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó al payaso Brozo, personaje interpretado por el actor Víctor Trujillo.

López Obrador aseguró que “antes Brozo era más fino, más sensible“.

“Aun con su estilo, inteligente, pero ahora no sé qué les está pasando, están muy enojados, desesperados porque son muy burdos“, expresó López Obrador al mostrar un vídeo del “payaso tenebroso” para Latinus, en el que señalaba que, en la próxima elección del 2 de junio, sólo hay dos opciones, o votar por la democracia o votar por la dictadura.

López Obrador señaló que, “Si yo fuese un dictador, pues él (Brozo) no estaría diciendo esas cosas. Nosotros no perseguimos a nadie. Además, hasta no ayuda porque si se exagera se hace el ridículo y pierden credibilidad“.

Los comentarios del presidente López Obrador tuvieron respuesta por parte de Brozo el viernes pasado, a través de un nuevo vídeo de su programa para Latinus #TeneBrozo.

“Que cuál dictadura, que cómo se me ocurre, que cuanta ignorancia, que se me quitó lo fino y lo sensible, que cuánto enojo, que cuánta desesperación”, comentó Brozo sobre lo dicho por el presidente López Obrador.

En este nuevo vídeo, el “payaso tenebroso” hizo una reflexión que dirigió según dijo, no al presidente sino “A ti, como líder opositor que fuiste…a ese Andrés Manuel que fuiste, yo me dirijo”.

Brozo planteó que si en este sexenio el presidente fuera “prianista”, “¿Qué hubieras hecho Andrés, como el líder que fuiste, ante el desabasto de medicamentos?.. de homicidas no los hubieras bajado”.

También cuestionó, “¿Qué hubieras dicho de un presidente que no se mezcla con la debastada población de Acapulco por temor a una emboscada de chiflidos y mentadas?”.

“¿Cómo habrías reaccionado si un presidente prianista defiende al titular de Segalmex ante un desfalco de 20 mil millones de morlacos diciendo que unos malosos le vieron la cara de p…”.

“¿Cómo te habrías puesto si un presidente tricolor o paniaguado hubiera ido a saludar hasta su troca a la mamá del Chapo Guzmán?”.

“Desde el líder opositor que fuiste un día, cómo hubieras actuado si tus adversarios en el poder militarizaran el país, repartiéndoles obras públicas, aduanas, aeropuertos, trenes y facultades policíacas?”.

“¿Te habrías quedado callado ante las bravuconadas del presidente en turno contra la prensa independiente?”.

“¿No la armarías, cabr…sisimo, por el discurso de odio que provoca peligro mortal a todo un gremio?”.

“Y estas preguntillas, no al presidente rabioso y rebasado, si no al gran líder opositor que fuiste, te puden dejar bien claro Andrés, si te las respondes, por qué dije que no más hay de dos sopas en la próxima elección, una es por la democracia y otra por la dictadura”.

En otros vídeos que se han difundido en las redes sociales hacen una comparación de algunos dichos y algunas acciones del presidente López Obrador que coinciden con situaciones similares emprendidas por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez Frías.

En el vídeo, se señalan algunas decisiones que ambos gobernantes tomaron como la creación de la Guardia Nacional, la rifa de aviones, la promoción de las consultas populares, la promoción de la ley de extinción de dominio más allá del crimen organizado, la contratación de médicos cubanos, las críticas a empresarios, la creación de grupos llamados servidores de la Nación, la creación de delegados por provincia para controlar a los gobernadores, así como conferencias diarias televisadas, así como la propuesta de la revocación de mandato, la confiscación de los fideicomisos e incluso las frases “Primero los pobres” y “Muera la corrupción”.

En el vídeo también se menciona a Francisco Árias como la persona que apoyó a Hugo Chávez a realizar varias de estas acción y que, actualmente, Francisco Árias es el embajador de Venezuela en México.

En las redes sociales existen varios vídeos en los que se comparan las acciones políticas de ambos gobernantes.

