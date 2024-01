CIUDAD DE MÉXICO.- Xóchitl Gálvez Ruiz ofreció a empresarios restablecer las condiciones de apertura que existían en el sexenio pasado en el mercado energético nacional, a fin de permitir una mayor participación de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica.

Al reunirse con la American Society, que integran empresarios y representantes de compañías de Estados Unidos radicadas en México, la virtual candidata a la Presidencia dijo que lo que se requiere en nuestro país es certeza jurídica para los inversionistas y no cambiar las reglas a la mitad del camino.

La representante de la alianza PAN, PRI y PRD lamentó que el gobierno actual haya “politizado la ciencia” porque, dijo, ha provocado demandas legales por el incumplimiento de acuerdos internacionales.

“La ley es la ley”, afirma Xóchitl Gálvez

“Hay que cumplir los compromisos que se firman al pie de la letra (… ) Mientras, se anteponga el tema ideológico no habrá certeza jurídica en el país. (…) Dejemos que la Suprema Corte de Justicia decida y dejemos de perseguir a los jueces”, puntualizó.

Xóchitl Gálvez, quien recibió aplausos en diversas ocasiones, subrayó que es clave respetar la división de poderes y tener un Estado de derecho eficaz en el “que la ley sea la ley”. Por otra parte, afirmó que este Gobierno se maneja con muchas mentiras, como decir que la corrupción ya fue erradicada de la administración pública.

Muy aplaudida ⁦@XochitlGalvez⁩ en su encuentro con la American Society. A su llegada y durante su participación, recibió muchos aplausos. Se pronunció por el respeto al Estado de Derecho; la ley es la ley, dijo pic.twitter.com/FMUXsqOqz4 — Marco A. Mares (@marco_mares) January 29, 2024

La aspirante presidencial dijo que la corrupción solo cambió de manos y ahora están involucrados en ella hasta los hijos del presidente. La exlegisladora anunció que ella no se relacionará con gobiernos autoritarios y no invitará a desfilar a los ejércitos de Cuba, Venezuela o Nicaragua.

Mensaje de Xóchitl Gálvez

La exfuncionaria federal también consideró que México está en su mejor oportunidad en muchas décadas ante la recomposición de las cadenas de suministro o ‘nearshoring’ para acabar con la pobreza, pero criticó que la mentalidad del Gobierno no está a la altura.

“México está en su mejor oportunidad que no ha tenido desde hace muchas décadas, este es nuestro momento, pero desafortunadamente se requiere una mente que le entienda el mundo y la mente que está hoy en Palacio Nacional no le entiende al mundo”, dijo la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México.

Entre otras cosas, la exsenadora dijo que la próxima presidenta debe ofrecer programas sociales, pero también educación y empleo, pues consideró que esa es la oportunidad para “quitar” la pobreza en México.

Xóchitl Gálvez y el “nearshoring”

Señaló que la educación es clave para aprovechar el “nearshoring” porque los empleos estarán relacionados con la robótica, la inteligencia artificial, la industria médica y aeroespacial, semiconductores y electromovilidad.

“Yo estoy convencida de que el “nearshoring” sería el gran potenciador para que nuestro país pudiera crecer económicamente porque eso es lo que requerimos: crecer económicamente y con eso invertir en la desigualdad”, expresó.

Por ello, expuso que esta es una oportunidad que México debe aprovechar porque no va a volver a presentarse. “Estas oportunidades no se repiten. Las empresas se van a ir a otros países donde tengan energía (limpia), donde tengan Estado de derecho y donde no tengan los problemas de seguridad que en nuestro país tenemos”, enfatizó.

