El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Héctor Tejada Shaar, habló sobre el salario mínimo La Coparmex propuso recientemente un aumento al salario mínimo de 12.8 % el cual consideran es un avance importante en dicho tema

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El porcentaje de incremento al salario mínimo para el próximo año debe de considerar que sea sostenible por las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, señaló ayer el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Héctor Tejada Shaar.

“Esta discusión del salario se debe de hacer con muchísima responsabilidad en la Conasami (Comisión Nacional de Salarios Mínimos) que es el organismo creado específicamente para discutir este tema”, dijo el representante comercial.

Sobre el porcentaje del monto de aumento -el cual la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso sea de 12.5%-, Tejada Shaar explicó: “Estamos de acuerdo que los trabajadores deben de tener un salario digno, el mejor salario definitivamente que pueda haber, pero también debemos de ser muy responsables en que este porcentaje lo puedan sostener las empresas”.

Tejada Shaar añadió: “Haremos el mejor esfuerzo para beneficiar en todo a los trabajadores, pero con la responsabilidad que esto implica para que las empresas puedan sostener este porcentaje de aumento salarial”.

Sobre los resultados de la décimo tercera edición del Buen Fin, realizada del 17 al 20 de noviembre pasado, el líder de la Concanaco dijo que las tiendas estuvieron totalmente abarrotadas.

Expuso que las cámaras de comercio de los diversos estados del país “reportan un crecimiento importante”.

El directivo recordó que el monto de ventas calculado para esta edición es de 141 mil millones de pesos.

Informará el otro mes

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que espera que a principios de diciembre se dé a conocer el nuevo incremento al salario mínimo para 2024.

El mandatario federal señaló que el sector obrero ya presentó su propuesta, falta el sector empresarial y tras esto, su gobierno presentará su propuesta, la cual, indico, buscará conciliación.

Recordó que la Conasami es el organismo que resuelve este aumento.

“Yo espero que ya a principios de diciembre, anunciemos el nuevo incremento al salario para el año próximo. Se tiene que reunir la Comisión, ya hay propuestas nada más que no voy ahora a decirlo, porque es la Comisión la que resuelve pero el sector obrero ya presentó una propuesta, falta que presente su propuesta formal el sector empresarial, y luego nosotros buscando siempre la conciliación, porque solo un año no ha habido consenso no ha habido acuerdo, en cuatro años hemos llegado a acuerdo las tres partes y yo espero que se llegue a un acuerdo ahora y lo vamos a dar a conocer a principios de diciembre”, dijo.

