MUNDO.- En redes sociales se viralizó el video dónde se observa que una mexicana, que estaba visitando los parques temáticos de Disney, sufrió discriminación luego que una mujer le prohibiera hablar español en el lugar.

La mujer afirmaba que en América sólo se debe hablar en inglés y ese es un motivo más por el cual odia a los mexicanos. Las imágenes se han viralizo y han causado muchas reacciones en internet.

En el clip se observa a una mujer esperando a su acompañante en el baño, que usa una silla de ruedas, en el parque de diversiones. Al mismo tiempo, otra mujer le reclama por su actitud racista, y graba las acciones de ella desde lejos.

Eva Ramírez llegó a los baños, y una mujer, identificada como Lexi Morgan Powell de 22 años, escuchó que la turista hablaba perfecto español y procedió a decirle que en Estados Unidos sólo se permite el inglés.

“Estoy en Disneylandia y esta señora me escuchó hablar español. Me dijo Maldita Mexicana. Repite lo que dijiste, ¿tienes problema con que hables español?”, dice una voz detrás del celular.

“Esto es América, no se habla español en América. No me importa, odio a los mexicanos. Es verdad”, se escucha a la estadounidense.