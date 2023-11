MÉRIDA.- Luego de breve dolencia y a la edad de 97 años, esta tarde falleció en Mérida el exgobernador de Yucatán Francisco Luna Kan.

Médico de profesión, Luna Kan estuvo al frente del Ejecutivo estatal de 1976 a 1982, postulado por el PRI. Antes de ser gobernador de Yucatán fue dirigente local de la CNC.

También fue diputado federal y senador. Luego fue secretario general del PRI nacional, aunque renunció a ese partido en 1996, para pasarse al PRD, por invitación de Cuauhtémoc Cárdenas. Allí fungió como diputado federal y candidato a la alcaldía de Mérida en 1998. De 2008 a 2010 ocupó el cargo de director del Centro Documental, Información y Análisis de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El exgobernador Francisco Luna Kan

El ex gobernador Francisco Luna Kan nació en Noc Ac, una antigua hacienda al norte de Mérida, el 3 de diciembre de 1925. Sus padres fueron Jerónimo Luna Ramírez, de Cinco Minas, Jalisco —”llegó a Yucatán en la bola”— y Luciana Kan, una indígena maya, de Acanceh.

Estudió la primaria en tres escuelas distintas, la secundaria en Mérida, en la Escuela Federal para Hijos de Trabajadores, fundada por Lázaro Cárdenas, y la vocacional y la carrera de médico en salud pública en el Politécnico Nacional.

El 15 de enero de 1956 contrajo matrimonio con Gloria María Soria Vega, quien falleció el 10 de julio de 2022, con quien tuvo tres hijos: Gloria Luz de Peraza, Francisco y Juan José.

El cuerpo del político fallecido será velado hoy en las capillas Señoriales, calle 60 con 35, del centro de Mérida.

Además de sus hijos, le sobreviven sus hijos políticos Efraín Peraza Tamayo, Dulce María Hernández Hernández y Luz María Quirarte Silva; nietos Dulce Adriana y Pamela Anahí Luna Hernández, José Zamná y Ada Luz Luna Quirarte, y Evaluz Peraza Luna; bisnietos Mía Luciana Jiménez Peraza y Julián González Luna, y demás familiares, quienes reciben las condolencias de las personas de su amistad.

Entrevista a Francisco Luna Kan

En diciembre de 2015, entonces con 90 años recién cumplidos, el exgobernador ofreció una amplia entrevista a Diario de Yucatán en la que habló sobre distintos momentos clave de su administración, entre ellos la expropiación del teatro “José Peón Contreras” y el hospital “La Ibérica”.

En esa charla, por primera vez, Francisco Luna Kan dio su versión sobre lo ocurrido luego del motín en la Penitenciaría Juárez y el proceso para elegir a su sucesor. A continuación fragmentos de aquel trabajo, que se dividió en ocho entregas.

Nunca pronuncié la frase “todos menos Cervera”, en el proceso para seleccionar a mi sucesor en la gubernatura de Yucatán en 1981, ni mucho menos escribí una carta en ese tono al presidente del PRI, precisa Francisco Luna Kan, gobernador del Estado de 1976 a 1982.

No soy ingenuo: sabía cómo se decidían esos asuntos en esa época y que yo no tenía facultades para influir, explica el ex mandatario en la primera parte de una extensa entrevista con el Diario, concedida pocos días después de cumplir 90 años de edad y a 34 años de ese incidente.

El presidente Luis Echeverría Álvarez designó a Francisco Luna Kan candidato del PRI a la gubernatura de Yucatán en 1975 por razones que, a 40 años de ese hecho, no quedaban claras ni para el mismo ex gobernador.

En política hay cosas que no se pueden explicar, que nunca le encuentras una razón. Sin embargo, Echeverría era un hombre que circulaba mucho por las cosas de los campesinos. Pienso que por allí debí haber tenido una oportunidad. El gobierno investiga todo. Seguramente averiguó cómo había sido mi madre, etcétera.

Yo nunca negué mi origen humilde, nunca. Siempre dije mi madre es una mujer indígena de Yucatán. ¿Por qué habría de avergonzarme? Al contrario, me estimulaba mucho. Entonces, tal vez eso hizo que mi nombre apareciera en la mente del presidente.

Luis Echeverría Álvarez, en una visita a Yucatán. A su derecha, un niño no identificado, el gobernador Francisco Luna Kan y esposa, Gloria Soria.

¿El poder afecta?

¡Claro que afecta!, y a mí me afectó en parte, aunque traté de contrarrestarlo. Para eso me sirvió mucho mi origen. Yo fui hijo de una mujer rígida, que me decía ‘Nunca toques nada que no sea tuyo’. Esa fue mi bandera y mi escudo y no me arrepiento.

A las 10:30 de la mañana del jueves 6 de septiembre de 1979, tres asaltabancos presos en la Penitenciaría Juárez de Mérida, armados con pistolas, granadas y dinamita, se apoderaron de dos juzgados en el mismo edificio y tomaron como rehenes a 23 personas.

Demandaban una camioneta y un helicóptero para escapar de la cárcel. Se rindieron a las 20:40 horas aproximadamente y fueron sacados a empujones y trasladados a la Policía Federal de Caminos, donde, presuntamente, fueron ejecutados.

Para solucionar el motín vino Miguel Nazar Haro. ¿Usted lo llamó?

¡No, yo no!

Entonces, ¿quién lo hizo?

Nazar tenía la llave de todas las prisiones de México, era el jefe de la policía federal. Yo no lo llamé. El motín trascendió rápidamente, como reguero de pólvora y Nazar decidió intervenir. Cuando llegó a Mérida me fue a ver a Palacio y sostuvimos este diálogo:

—Los reos son federales, ¿verdad?— me preguntó. —Sí señor. —Yo soy el director de la Federal de Seguridad. —Como no, señor, lo sé perfectamente. —Lo sabe usted, pero es bueno recordarlo. Yo me encargo del problema. Usted no tiene nada que ver. Le recuerdo, son reos del orden federal y yo me encargo de ellos. Además, le quiero decir una cosa: en casos semejantes, a veces, hemos tenido que eliminar a algunas personas. Por cada uno de mis hombres que se muere, se mueren dos o tres del lado opuesto. ¿Queda claro? —Espero que no haya nadie opuesto aquí —le dije y Nazar insistió: nosotros nos hacemos cargo. Nomás se lo vine a participar. Hasta luego… —Muy bien, qué bueno —alcancé a contestar.

Yo salí del PRI por una serie de acciones a nivel nacional que no me dejaron satisfecho. Por ejemplo, el alejamiento del partido de sus orígenes, de la gente, aunque el hecho que detonó mi decisión fue el nombramiento como delegado del PRI en un Estado donde habían conflictos. La separación me dolió profundamente. No era común abandonar el PRI en esa época, pero yo estaba acostumbrado a otro tipo de partido

Francisco Luna Kan en un acto de campaña cuando fue candidato a la alcaldía de Mérida. Lo acompañan su esposa Gloria Soria, hijos y nietos.

Yo soy PRD. ¿Por qué habría de irme a Morena? No, no. El hecho de estar cambiando de partidos refleja inseguridad o inestabilidad. Yo, como ya he dicho, me fui del PRI al PRD porque Cuauhtémoc Cárdenas, un antiguo amigo, lo creó y porque analicé la obra del general Cárdenas, que yo viví en parte. Fui alumno del sistema de escuelas para hijos de trabajadores, creado por él. Allí cursé la secundaria, la vocacional y la carrera de médico sanitarista, estas dos últimas en el Politécnico Nacional.

Francisco Luna Kan junto a Cuauhtémoc Cárdenas, entonces líder del PRD

Reacciones por la muerte de Francisco Luna Kan

