Aunque su uso es voluntario en Yucatán desde el pasado lunes 26 de septiembre y en la Ciudad de México también, desde esta semana, un médico explica las razones de por qué seguir usando cubrebocas.

En redes sociales el galeno explica los motivos.

¿Por qué seguir usando cubrebocas? Estas son las razones

A pesar de que las restricciones se han relajado por la reducción de casos, muchas personas también son partidarias de seguir llevándolo, como el médico internista, Francisco Moreno Sánchez, quien en un hilo de Twitter dijo cuáles son las razones para seguir seguir usando cubrebocas.

1.La pandemia por #COVID19 no ha terminado, el número de hospitalizados en Europa se ha incrementado, incluso en Suiza, Austria y Alemania ya volvieron a obligar su uso en espacios cerrados. Durante estos años los picos de Europa han ocurrido 3 a 4 semanas antes que en América.

2. Los niveles de vacunación en México contra #COVID19 alcanzan solo el 70%, ya que la vacunación en los niños se ha retrasado, no se tendrán vacunas para variantes y el sistema de salud está cansado y sin insumos. Está claro que no tenemos el sistema de salud de Dinamarca.

3. El uso de antivirales para #COVID19, solo están "disponibles" a través de la autoridad sanitaria, como parte del control irracional que han tenido en el manejo de la pandemia. Su uso requiere que se empleen en los 5 primeros días, lo cual es imposible con esta burocracia.

4. Estamos entrando a la temporada invernal, en los dos últimos años el # de casos de #influenza y otros virus respiratorios fue muy por debajo de lo sucedido en años anteriores. Con el cubrebocas no solo nos protegemos de #COVID19 también de otros virus.

5. El uso del #Cubrebocas, no hace daño, no es sinónimo de pandemia, no solo te protege a ti, también a tu familia y tus amigos. Durante estos dos años hemos aprendido a vivir con él, mantengamos la buena costumbre.

¿Cuáles son las disposiciones sanitarias al respecto?

Las disposiciones sanitarias del Comité de la Nueva Normalidad, formado por las secretarías de Salud (SSA), Economía (SE), Trabajo y Previsión Social (STPS), y el IMSS, son que el uso de cubrebocas deja de ser obligatorio en los centros de trabajo a nivel nacional.

El comité añadió que la vacunación contra el Covid no debe ser un factor condicionante para que las personas realicen sus actividades laborales y tampoco se les podrá pedir una prueba.

A casi dos años de la implementación de los lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante el Covid, el comité también sugiere eliminar el uso de tapetes sanitizantes y filtro sanitario.