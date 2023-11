CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El desabastecimiento de medicamentos en México ha derivado en que al menos 20% de las personas que murieron en el país en 2022 fue porque no recibieron atención médica o no encontraron los fármacos necesarios, estimaron ayer investigadores con base en un análisis de estadísticas oficiales. “Lamentablemente en México, de las personas que mueren se estima que casi 14% no tuvo ninguna atención médica, mientras que casi 6% no tuvieron acceso a medicamentos, lo que resulta en una situación alarmante”, señaló en conferencia de prensa Manuel Mirassou, especialista en síndrome metabólico y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo Mineral (Ammom).

El experto recordó que, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 se registraron más de 847,000 muertes y las cinco principales causas a nivel nacional fueron enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, enfermedades del hígado y covid-19.

Estas cifras, apuntó, se han dado en medio de una crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud, que se agudizó en 2019 por los recortes presupuestarios y los cambios en la compra de las medicinas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018.

Además, en 2020 la situación se complicó por el impacto de la pandemia de la covid-19, lo que desató protestas y una crisis política para el Gobierno.

Fabián Cortera, líder de transformación digital en M8 Pharmaceuticals, señaló que, de acuerdo con registros de la empresa, han detectado que los medicamentos con mayor problema de abasto son los tratamientos para enfermedades cardiovasculares y el sistema nervioso central.

Ante esta situación, el laboratorio presentó su plataforma M8 Club Salud, que busca paliar el desabasto de este tipo de medicamentos y dar información a los pacientes para fomentar el apego al tratamiento.

“Es una plataforma digital para mejorar la experiencia en salud. Se puede acceder a ella desde cualquier dispositivo y permite identificar la disponibilidad de medicamentos que traten problemas del sistema nervioso central, cardiometabolismo, respiratorios, de gastroenterología y oncología”, explicó.

Al contar con un universo de 450 millones de teléfonos inteligentes en México, esta plataforma digital busca ser una opción para adquirir medicamentos especializados.

José Antonio Magaña, médico cardiólogo, expuso la importancia de la prevención, especialmente durante el envejecimiento, donde se tiende a la aparición y agravamiento de los problemas de salud por factores ambientales, de transición epidemiológica, demográficos y socioeconómicos.

“Pero también cada vez se presentan más casos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca en personas jóvenes”, alertó.

Ante ello, urgió adoptar cambios en los hábitos y estilos de vida como dejar de fumar, evitar el alcohol, ingerir menos grasas saturadas y sal, así como controlar los niveles de colesterol y realizar actividad física.