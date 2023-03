Shakira confiesa que padece Síndrome del Impostor, ¿de qué trata esta ''rara'' enfermedad?

MÉXICO.— Shakira sigue "facturando", pero ahora no con una nueva canción sino con una entrevista que brindo en exclusiva a un noticiero de Televisa. La cantante, quien sigue envuelta en la polémica tras haberse separado de Gerard Piqué tras doce años de relación y dos hijos procreados durante ese tiempo, por primera vez ante una cámara contó cómo ha sido su ruptura.

La colombiana se ha sincerado y revelado información que ha impactado, tal es el caso de su "dependencia a Piqué" y el síndrome que padece.

Shakira confiesa que padece Síndrome del Impostor

En entrevista con el programa “En Punto”, conducido por el periodista Enrique Acevedo, la intérprete de "TQG" confesó que tras su separación del exfutbolista del FC Barcelona, ella se dio cuenta de que padecía un trastorno psicológico llamado el Síndrome del Impostor, el cual le impide visualizar los logros que ha cosechado a través de los años.

"Sufro del síndrome del Impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz o tan hábil, creativa o inteligente, talentosa como dicen que soy...", explicó la colombiana.

Sin embargo, Shakira afirmó que esta patología en lugar de afectarle, la motiva, ya que debido a ello constantemente está intentando "descubrir quién soy y lo que puede dar".

"Quizá esa pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar", indicó la cantante.

Shakira detalló como su padecimiento influye en su vida

Shakira también le comentó a Enrique Acevedo que además del Síndrome del Impostor, siempre ha sido muy inquieta, por lo que ambas cosas han hecho que constantemente quiera comprobar si realmente tiene talento o si no ha desaparecido.

"Eso es lo que hace que tenga ganas de volver al estudio de grabación a hacer más música y ahora tengo más ganas que nunca", agregó la intérprete de "Te felicito". La cantante ha aprendido a vivir con el Síndrome del Impostor

Si bien la cantante no culpa a Piqué de su síndrome si considera que su separación afectó en cuanto a su enfermedad, ya que ella admitió ser " bastante dependiente emocionalmente de un hombre" y aunque no mencionó el nombre de Gerard, era evidente que se refería a él, pues por más de una década estuvo a su lado.

Además de que tras su confesión indicó que luego de su separación ha empezado a sentir que se basta con ella misma, porque "cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida".

"He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía pasar", agregó la cantante. Shakira se sinceró con el periodista Enrique Acevedo

¿El Síndrome del Impostor realmente existe?

De acuerdo con Laura Barrientos Nicolás, de la Facultad de Medicina de la UNAM, el Síndrome del Impostor es un fenómeno psicológico que quien lo sufre piensa que los logros personales no se producen por el esfuerzo propio, sino por un golpe de suerte o gracias a la ayuda de los demás.

"Este hecho hace que quien lo padezca no tenga la suficiente confianza en sí misma, pese a los reconocimientos", comentó la especialista. Síndrome del impostor: qué es

De acuerdo con el portal asana, el Síndrome del Impostor es una sensación de inseguridad relacionada con los logros laborales.

A menudo, este padecimiento hace sentir a la persona que lo tiene como si estuviera engañando a sus compañeros de trabajo para que piensen que es bueno en lo que hace, por ello el afectado tiene la percepción de sí mismo como si fuera un fraude.

Aunque el Síndrome del Impostor no está tipificado como un trastorno psicológico clínico, muchas personas lo padecen. Sin embargo, este padecimiento afecta especialmente a las mujeres. En qué consiste el Síndrome del Impostor

¿Por qué este fenómeno psicológico parece afectar más a las mujeres?

De acuerdo con las autoras Élisabeth Cadoche y Anne de Montarlot, en su libro “El síndrome de la impostora“ explican que el actual contexto social puede hallarse entre los motivos fundamentales del Síndrome del Impostor, ya que los estereotipos, la falta de mujeres en puestos importantes o la presión para mantener un elevado rendimiento, son aspectos clave para el desarrollo del síndrome. Por qué lo padecen especialmente las mujeres

¿Cómo saber si tienes el Síndrome del Impostor?

Para saber si tienes el Síndrome del Impostor o tal vez simplemente estés experimentando falta de confianza en ti mismo, aquí te hablamos de algunos "síntomas" para identificar si padeces esta enfermedad.

Sentir que solo has llegado a donde estás hoy por un golpe de suerte, y no por tus habilidades o capacidades.

Basar tu autoestima en la forma en que percibes tus propias habilidades.

Sentir que necesitas ser un perfeccionista para producir un trabajo satisfactorio.

Sacrificar tu propio bienestar para realizar más trabajo.

Dudas de tus propias capacidades y no crees que hayas llegado hasta dónde estás por ellas o por tu valía.

Sentirte solo, o la necesidad de aislarte, para que nadie descubra tu “secreto”.

Deterioro de tu salud mental como resultado del exceso de trabajo y el agotamiento.

Sentir que, en cualquier momento, alguien se va a “dar cuenta” de que no eres tan competente como pareces ser, especialmente cuando no hay pruebas de que ese sea el caso.

Como siempre, lo más recomendable es consultar a un especialista para que pueda darte un diagnóstico certero, y por supuesto, el tratamiento adecuado.

