Shakira habla por primera vez sobre su ruptura con Piqué; elige a Televisa para contar su verdad

MÉXICO.— Shakira ha utilizado su música para "hablar" de su ruptura con Gerard Piqué y del cómo se siente al ser traicionada por el padre de sus dos hijos (Milan y Sasha) luego de más de una década de relación. Sin embargo, tras el lanzamiento del tema "TQG" en colaboración con Karol G, la intérprete de "Te felicito" decidió por primera vez revelar detalles de su mediática separación.

Si bien anteriormente emitió algunos comentarios en las páginas de la revista Elle en torno a lo que estaba viviendo luego de que el exfutbolista hizo pública su relación con Clara Chía, en esta ocasión y ante las cámaras de un medio de comunicación, la cantante confesó que se encuentra lista para continuar.

Shakira da su primera entrevista tras su ruptura con Piqué

A seis meses de que Shakira se vea envuelta, en quizás, el escándalo más grande a lo largo de su carrera artística, la cantante concedió una entrevista al periodista Enrique Acevedo, para hablar por primera vez de su separación de Gerard Piqué tras doce años de noviazgo.

Shakira rompió el silencio tras su ruptura con Piqué

De igual modo, la colombiana aprovechó las cámaras para hablar de todos los temas polémicos en los que ha sido vinculada como consecuencia de su ruptura con el presidente de la Kings League. La cantante también aprovechó la entrevista para confesar que se encuentra lista para continuar.

"Yo ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay", se le escucha decir a la cantante con una gran sonrisa en el rostro.

Shakira confiesa el dolor que le provocó su separación de Gerard Piqué y lo que esto causó

En la charla, Shakira habló del dolor, algo en lo que se hizo experta por una circunstancia desafortunada. La cantante reveló que a pesar de que la gente trata de evitarlo a toda costa, no se da cuenta que forma parte la vida, pues no hay felicidad sin sufrimiento: "No todos los sueños se cumplen en la vida, pero la vida busca la manera de compensártelo".

HOY, Enrique Acevedo en En Punto, presentará una entrevista exclusiva con @shakira por @Canal_Estrellas o vela en streaming por el canal de N+: disponible en @ViX y https://t.co/N5JNhAdVKz #EntrevistasNMás pic.twitter.com/4wMGXCZqGK — VIX (@VIX) February 27, 2023

Sin embargo, la interprete de “Si te vas” también habló de la fortaleza que ha mostrado tener en los últimos meses, la cual indicó debe ser verdadera y no una fachada, y que ha desarrollado motivada por sus dos hijos, pues tiene como propósito de ser una madre ejemplar.

“He logrado sentir que yo soy suficiente cosa que jamás pensé que podía ahora me siento completa porque siento que dependo de mi misma y que además tengo dos niños que dependen de mí así que tengo que estar más fuerte que una leona, pero esa fortaleza para que sea verdadera tiene que ser como resultado de vivir un duelo, de tolerar la frustración de qué hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedazos del suelo y volver a reconstruir”, explicó la cantante al periodista Enrique Acevedo.

#Shakira rompe el silencio por primera vez tras la ruptura con Piqué pic.twitter.com/axr7IgxGwB — @Radiominuto790 (@Fredyandradea) February 28, 2023

Shakira habla por primera vez sobre su ruptura con Piqué

Detalles sobre su separación son quizás la parte más entretenida y conmovedora de la entrevista, pues la cantante se sinceró.

Shakira sorprendió al revelar que era "muy dependiente emocionalmente" del exfutbolista del FC Barcelona. Pero tras su ruptura se dio cuenta de que "se basta consigo misma".

La intérprete de “Loca” tras finalizar su relación con Piqué también entendió que a través de los golpes de la vida es que una mujer se hace más fuerte, y ahora lo ha comprobado.

“Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de un hombre, tengo que confesarlo, pero creo que de alguna manera he logrado entenderlo desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida...”, explicó la colombiana.

Que importante para tantas mujeres alrededor del mundo visibilizar este tipo de conductas que solo nos hacen daño y no nos dejan crecer como seres independientes y suficientes que somos #Shakira pic.twitter.com/i6sTJOhoEy — GLORIA ALVARADO uD83EuDD96uD83EuDD86 uD83DuDC51uD83DuDC78uD83CuDF39uD83CuDFB0 (@glorianaomi86) February 28, 2023

Shakira también señaló que tras su separación dejó de creer en la “historia de que una mujer necesita a un hombre”, así como del sueño de que una madre y un padre vivan bajo el mismo techo con sus hijos.

“También tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen...”, puntualizó la cantante.

uD83DuDED1 Entérate uD83DuDED1



En entrevista con el Periodista @Enrique_Acevedo, La cantante @shakira abre su corazón y habla sobre la controversia de su colaboración con #bizarrap , tras su ruptura con Piqué.

#Shakira . pic.twitter.com/GFINCX41EM — Entérate (@Enterate66) February 28, 2023

Shakira admite que se desahogo en el tema "Music Session #53" en colaboración con Bizarrap

Durante la entrevista con el programa “En Punto”, trasmitido por Televisa, la colombiana también con reveló que su hijo Milan indirectamente estuvo detrás de "la tiradera" más polémica contra Piqué y su novia Clara Chía, es decir, el tema en colaboración con Bizarrap.

Shakira contó al periodista que el hijo de Gerard y ella le insistió para que trabajara con el productor argentino: "(Me dijo) Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap... ¡Es el dios argentino!", contó, la cantante, quien argumentó que la petición de su hijo la hizo decidir trabajar con el también DJ.

La mente maestra, tras la colaboración con #BZRP: Milan, hijo de #Shakira. Les comparto un fragmento de la entrevista, que dió para NMAS. pic.twitter.com/9v3kKQjhDv — Fabiola Treviño (@FabsTC) February 28, 2023

La cantante también admitió que su polémica canción con el productor argentino le permitió encontrar un momento de catarsis y que le cambió la vida.

“Entré al estudio de una forma y salí de otra. Es una de las cosas que le agradezco a Biza, que me dio esa oportunidad de desahogarme y sí que fue un gran desahogo, necesario también para mi sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en otro lugar si no fuera por esa canción”, manifestó la colombiana, quien insistió en que la música le ha ayudado con su proceso de duelo.

La cantante #Shakira se siente más empoderada emocionalmente luego de la colaboración con el productor argentina #Bizarrap.

" Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido está cancion' dijo la artista en una entrevista exclusiva para Televisa uD83CuDFA7uD83CuDF99?@shakira pic.twitter.com/uom3JJFlTD — Radio Romance 90.1FM (@RadioRomanceFM) February 28, 2023

Shakira le "manda" un contundente mensaje a Clara Chía, la novia de Piqué

Finalmente en la entrevista con un programa de Televisa, la cantante aprovechó la cámara para enviar un mensaje de sororidad a las mujeres que en esta época están experimentando un fortalecimiento derivado del movimiento feminista.

uD83DuDC51??uD83DuDC51!! Esa sonrisa que no desaparezca nunca más de tu rostro!!! uD83DuDC51??uD83DuDC51 #Shakira pic.twitter.com/7PlDJ6Adqd — María Espinoza (@MaraEsp7434054) February 28, 2023

Sin embargo, entre sus palabras, Shakira dejó escapar una indirecta que claramente fue dirigida a Clara Chía Martí, la actual novia de su expareja, Gerard Piqué.

“Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad. Estamos en un punto en que el apoyo que podamos recibir unas de otras es muy relevante...”, mencionó la cantante.

Y agregó: “Como decía Madeleine Albright, la secretaria de Estado estadounidense, dijo una frase que me encanta, que 'hay un lugar en el infierno reservado para aquellas mujeres que no apoyan a otras' y sí, estoy completamente de acuerdo", concluyó Shakira entre risas

#Shakira en entrevista con una frase filosofica le dice a las mujeres que deben cuidarse entre todas, de lo contrario hay un buen lugar que les espera #FelizDiaATodos Shakira con el corazon en la mano pic.twitter.com/H2lotkopQv — Supernova (@iat130575) February 28, 2023

Esta declaración pese a que incluyó una frase política de otra mujer reconocida, en redes sociales, usuarios consideraron las palabras de Shakira como un contundente mensaje para Clara Chía, quien presuntamente se "irá al infierno" por haber estado saliendo con el exjugador cuando él todavía no se separaba de la colombiana. Shakira ''manda'' un contundente mensaje a Clara Chía

¿Dónde ver la entrevista de Shakira?

La entrevista completa está disponible en los canales de noticias de N+ y Vix+, pero en redes sociales ya se han difundido varios extractos de las declaraciones de Shakira.

Cabe recordar que la charla fue transmitido en su totalidad, la noche de este pasado lunes 27 de febrero a través del noticiero de Televisa, “En Punto”, conducido por el periodista Enrique Acevedo, en punto de las 22:30 horas de México.

¿Ya vieron la entrevista completa que Enrique Acevedo le hizo a Shakira en @VIX ? Está buenísima. #shakira pic.twitter.com/3wcZbVFv5p — Alex Rodriguez (@alexrodrigueztv) February 28, 2023

Te puede interesar: Shakira y Karol G estrenan candente vídeo: La indirecta a Piqué que le incomodará a Clara Chía