Google Meet presenta nueva función ¿Cómo funcionan las transcripciones de videollamadas?

Google Meet presenta una nueva función para registrar y transcribir todo lo dicho durante una reunión virtual.

Con las próximas actualizaciones de Google Meet los usuarios pueden activar las transcripciones automáticas, que estarán disponibles para cada integrante que participe en la videollamada.

Con la función de transcripciones automáticas de Google Meet todo lo dicho por integrantes de la vídeollamada así como los registros del chat se guardarán como texto en un archivo de Google Docs disponible para la cuenta de cada usuario en la reunión.

El archivo transcrito se guarda en la carpeta “Meet Recordings” del Google Drive de los anfitriones de la vídeollamada, pero que estará disponible para los demás usuarios.

Para poder activar la función de transcripción de audio los usuarios deben conectarse a la reunión de Google Meet desde una computadora, ya sea portátil o de escritori, debido a que de momento no se encuentra disponible para la app de teléfonos celulares.

Los anfitriones de la llamada no necesitarán de ningún paso extra después de organizar una vídeollamada para activar las transcripciones debido a que la función se encontrará activa de forma predeterminada.

Una vez activada la función de las transcripciones automáticas, los integrantes de la vídeollamada verán un símbolo alusivo en la parte superior izquierda de sus pantallas.

En las próximas actualizaciones de las transcripciones automáticas se activarán herramientas que permitan proporcionar información estadística y otras funciones similares a partir de dichos registros.

La nueva función de Google de transcripciones automáticas estará disponible a partir de 2023, pero únicamente para las reuniones en inglés. Posteriormente Google agregará soporte para español, portugués, francés y alemán.

Google recomienda que la función de transcripciones sea utilizada por usuarios que realizan reuniones largas y/o trabajo, debido a que serían los más beneficiados de tener un registro escrito de lo mencionado en la llamada.

No need to leave the document you’re working on with your team to join a #GoogleMeet, just bring the call to you ?? ? https://t.co/fHOgGAOjfi pic.twitter.com/BMRikMpfo6 — Google Workspace (@GoogleWorkspace) October 12, 2022