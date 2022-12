Las mejores alternativas a WhatsApp en 2023

WhatsApp es la plataforma de mensajería instantánea más famosa del mundo. Sus prestaciones e interfaz la han situado, desde sus orígenes, como una aplicación estrella en la mayoría de dispositivos móviles del planeta.

Sin embargo, una de las peculiaridades de esta plataforma es que sufre caídas regularmente. WhatsApp ha experimentado diversos problemas a lo largo de 2022, y su inestabilidad ha despertado la confianza de centenares de consumidores.

Los fallos habituales de esta plataforma están jugando en contra de la emblemática aplicación de mensajería instantánea, y la incomodidad que produce mantenerse incomunicado es uno de los motivos por los que cada vez más usuarios buscan alternativas a WhatsApp.

Por lo tanto, si estás interesado en probar otras apps de mensajería instantánea o quieres saber qué otras aplicaciones parecidas a ?WhatsApp existen, a continuación desglosamos tres de las plataformas que cobraron protagonismo en 2023.

¿Cuáles son las alternativas a WhatsApp?

Telegram

Probablemente esta no sea la primera vez que escuches hablar sobre Telegram. Sus más de 600 millones de usuarios acreditan a esta aplicación como una de las plataformas de mensajería instantánea más famosas en la actualidad, y expertos en comunicación auguran un 2023 muy prometedor para ella. Asimismo, su similaridad respecto a Whatsapp es uno de los motivos por los que Telegram es una de las respuestas más recurrentes cada vez que los usuarios preguntan qué hacer cuando falla WhatsApp.

WhatsApp Plus

Como hemos mencionado previamente, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel global. Por ello, los adeptos a esta plataforma pueden encontrar en WhatsApp Plus una extensión mejorada de la aplicación oficial. Si bien esta plataforma no puede encontrarse en tiendas de aplicaciones como sí lo hace su homóloga, este modo de WhatsApp es mundialmente conocido por sus funciones exclusivas y prestaciones añadidas. Su éxito como plataforma de mensajería instantánea ha conseguido que cada vez más usuarios se animen a descargar WhatsApp Plus.

WhatsApp Delta

La popularidad de WhatsApp plus impulsó la llegada de WhatsApp Delta, una extensión del software original con mejoras que han robado el corazón de miles de usuarios. Entre ellas, se encuentra la personalización de temas, el diseño y una interesante gestión de notificaciones.

¿Por qué los usuarios quieren dejar de utilizar WhatsApp?

Aunque no existe un motivo protagonista para explicar el descenso de interés de los usuarios en WhatsApp, podemos identificar una serie de patrones que han podido incidir en esta tendencia.

Una de las primeras razones puede ser el diseño. La monotonía y la falta de personalización de la plataforma de mensajería instantánea puede haber llegado a aburrir a los usuarios, que han despertado un interés por otras alternativas como Telegram, WhatsApp Plus o WhatsApp Delta.

Asimismo, la posibilidad de saber si un usuario está o no en línea se presentó en un primer momento como una ventaja significativa, pero, con el paso de los años, esta normativa ha llegado a mermar a aquellos usuarios que solicitan una dosis extra de privacidad.

En tercer lugar, la reciente entrada de WhatsApp a la esfera de Facebook ha originado una controversia entre usuarios que, aún teniendo en cuenta el cifrado extremo, temen que sus datos sean utilizados o vendidos con diferentes fines.

Seguidamente, el almacenamiento que requiere WhatsApp puede llegar a ser un problema para aquellos usuarios cuyos dispositivos móviles no tengan grandes capacidades de almacenaje. WhatsApp no puede almacenar datos en la nube, por lo que el usuario deberá ir eliminando fotos, vídeos o audios para ganar espacio.

Por último, las regulares caídas de WhatsApp han sido otro de los grandes detonantes del despunte de otras aplicaciones en el campo de la mensajería instantánea.

(I.S.)