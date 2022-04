Netflix agrega nueva función en México; así puedes darle "me encanta" a series y películas

Netflix estrena nueva función de "me encanta" en México. . Foto: Internet

Netflix México implementó el botón "Me encanta" para que los usuarios indiquen cuando un contenido verdaderamente les ha gustado, según protocol. De acuerdo a la información que se ha revelado, ni el pulgar arriba ni el pulgar abajo es un método de calificación suficiente para los usuarios, por lo que la conocida plataforma de streaming ha decidido probar con otras nuevas opciones como esta.

Función "Me encanta" de Netflix, ya disponible en México

El doble pulgar arriba ha comenzado a funcionar este lunes, asegura protocol, tanto en televisiones como en el sitio web; cabe mencionar que la opción aún no está disponible en la app. Los dos pulgares arriba o doble like sirven para que los usuarios puedan dar "Me encanta" a una serie o película que sí cumplió por completo con sus expectativas.

De acuerdo al sitio antes mencionado, Netflix probó con distintos diseños, entre los que estaban el corazón que hizo su aparición hace ya un año, un icono de aplauso, estrellas, entre otros. Sin embargo, después de todas las pruebas realizadas, el doble pulgar arriba fue el diseño que resultó mejor recibido por los usuarios para el "Me encanta".

Otras nuevas funciones de Netflix México

Netflix ha implementado varios cambios recientemente, como el top 10 de contenido más visto, la promesa de estrenos cada semana, y el más importante, el nuevo cobro por compartir cuenta, por ahora en prueba.

El nuevo botón "Me encanta" con el doble pulgar arriba / like ha comenzado su despliegue en México, pero quizás algunos usuarios tengan que esperar un poco más antes de verlo activado en su cuenta.