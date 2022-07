Las 5 razones por las que deberías usar una VPN para jugar videojuegos

Los videojuegos siempre fueron una forma de entretenimiento para niños y adultos. Desde que son tendencia los streaming y los juegos en línea, la protección a la hora de conectarse a internet es fundamental.

Además, el uso de una VPN de prueba gratis o de suscripción te permite jugar desde cualquier parte del mundo y acceder a juegos que están bloqueados en tu región.

Por qué utilizar una VPN para los videojuegos

Si nunca antes utilizaste una VPN, te estás perdiendo unos cuantos beneficios que te ayudarán a tener una mejor partida en cada videojuego.

Tienes la posibilidad de utilizar una VPN de prueba gratis en donde ver todo ello y después tomar la decisión de si hacer una suscripción o no.

Bien sabrás que uno de los riesgos que tiene el estar con videojuegos en línea es que tu conexión vaya lenta o recibir algún tipo de ataque DDos.

Pero no son los únicos problemas que te puedes encontrar. Lo bueno es que existe una solución y que la VPN es la respuesta a todo ello.

Protegerte de los ataques DDoS

Muchos jugadores se quejan de recibir ataques cuando están en un videojuego en línea y que eso, por supuesto, termina afectando a su set-up.

Lo que sucede cuando tienes un ataque de este estilo es que se satura tu conexión. Entonces, al tener una conexión muy lenta, tu juego no irá bien y te terminarán expulsando de la partida.

Si utilizas una VPN para jugar a los videojuegos vas a evitar todos estos inconvenientes. Toda la información que se comparta durante tu conexión estará protegida y por ende tendrás mucha más seguridad para hacer frente a estos ataques.

Accede a todo tipo de juegos

En ocasiones, hay algún tipo de juego que se puede acceder únicamente en ciertos países y en otros está vetado o bien no se llegó a lanzar. Si eso es algo que te sucede a menudo, cuando te conectas con una VPN de prueba gratuita, lo estarás evitando.

La VPN lo que hace es enmascarar la IP desde donde te conectas y te permite elegir alguno de sus servidores. Así, en la red podrán ver que te estás conectando desde Francia cuando en realidad estás en México.

Pero no sólo se limita a acceder a videojuegos que de otra forma no podrías jugarlos. Sino que va mucho más allá y también se centra en el uso de códigos, drops y promociones especiales.

A veces los creadores de videojuegos lanzan ofertas hacia un territorio en particular y si tú no estás en él no podrás hacerte con ello. Lo mismo con los drops, actualizaciones de juegos o premios. Con el uso de una VPN es tu oportunidad de ver todo ello y de permitirte seguir los videojuegos que más te gusten.

Mejora tu velocidad de conexión

Uno de los grandes problemas de jugar videojuegos en línea es la velocidad de tu conexión a internet. Siempre llega un momento en el que tu conexión va más lenta, se bloquea o algo sucede que no funciona como siempre.

Cuando utilizas una VPN de prueba o de suscripción, eso no te va a suceder. Te ayudará a mejorar la velocidad de tu conexión a internet. Por otro lado, los servidores a los que hay que conectarse para jugar videojuegos en línea suelen tener mucho tráfico.

Con la ayuda de una VPN, al tener una conexión segura, todo ello fluirá y permitirá que durante el juego haya un punto mucho más equilibrado.

Reduce el ping y la latencia

Cuando hablamos de ping nos estamos refiriendo al tiempo que tarda en conectarse dos puntos. No son otros que los que envían y reciben datos. Mientras que la latencia es el resultado que aparece de esa conexión, de ese ping.

En el momento en que estás jugando a un videojuego en línea, si la latencia que se da es de 4 ms será algo bueno. Pero si la latencia que se forma es de 100 ms entonces podría ocasionarte problemas con tu juego.

Si utilizas una VPN de prueba gratis o tienes una de suscripción vas a notar cómo reduces el ping. Y por supuesto, con ello también vas a reducir la latencia.

Protege tus datos personales

Otro de los riesgos que existen de jugar videojuegos en línea es que alguien pueda acceder a tus datos personales. Es normal que sea una situación de vulnerabilidad y que por ejemplo, obtengan los datos de la tarjeta que utilizaste para hacer alguna compra en internet.

Al conectarte a través de una red privada como lo es una VPN vas a estar en un tipo de conexión protegida. Por lo tanto, tus datos estarán protegidos y seguros en el momento en que juegas. Nadie va a poder verlos y podrás concentrarte en lo más importante que es jugar a tu videojuego favorito.

Por supuesto que hay más razones por las cuales deberías de utilizar una VPN para jugar a videojuegos. Pero con las que te nombramos aquí de seguro que ya te haces una idea de su importancia y de cómo aprovechar para mejorar en cada partida.

(I.S.)