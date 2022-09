Google Maps. Así puedes ver huracanes en tiempo real desde la app

La temporada de huracanes 2022 aún no acaba en México y aunque "Ian" no nos perjudicó y llegó a Florida como categoría 4, una de las más fuertes, en Google Maps puedes seguir toda la trayectoria de los huracanes en tiempo real, lo que permite no sólo saber hacia dónde se dirigen, sino compartir su ubicación con otras personas. Aquí te decimos cómo hacerlo y cuál es el truco desde la app de Google.

¿Cómo seguir huracanes en tiempo real desde Google Maps?

Lo único que debes hacer es colocar en el buscador de Google la frase “Huracán Ian” (o el nombre del huracán que esté en ese momento) y luego se te abrirá un mapa en el que se muestra en una mancha roja, que representa el camino por donde pasará el huracán con todo y la hora.

Lo que más destaca de esta función dentro de Google Maps es que le permite al usuario que se encuentre loggueado a su cuenta de Google, mostrar su ubicación en tiempo real a los contactos que este elija, por lo que si estás en el lugar del huracán, tus contactos podrán seguirte mediante la app.

En esa alerta también se muestra el porcentaje de batería del dispositivo del cual se envió, esto para que este pueda mantenerse en comunicación mientras es buscado en caso de extravío, emergencia o algún accidente.

Huracán Ian en vivo: Trayectoria hasta el momento

El huracán Ian dejó este miércoles sin electricidad a más de un millón de habitantes en Florida, según el sitio especializado PowerOutage, que registra los cortes de energía en Estados Unidos.

Ian, que tocó tierra por la tarde en el suroeste del estado, ya ha provocado condiciones "catastróficas" con fuertes vientos, marejadas e inundaciones en este estado del sureste de Estados Unidos, dijo el Centro Nacional de Huracanes

En su paso por Cuba, el ciclón dejó dos muertos y millones de personas sin electricidad.