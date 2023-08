Google podría eliminar tu cuenta de correo de Gmail y la advertencia ha causado sorpresa a los millones de usuarios; pero no te preocupes, aquí te explicamos la razón, cómo evitar que te afecte esta medida y la fecha límite para conservar la tuya.

Y es que en 2020 Google tenía casi 2,000 millones de usuarios registrados con cuentas de correo electrónico y alcanzaría los 4,500 millones de cuentas para 2025, de acuerdo con Statista (empresa alemana de estudios de mercado y estadísticas); no obstante pronto iniciará una limpieza de ellas.

Google podría eliminar tu cuenta por esta razón: fecha límite y cómo evitarlo

Te adelantamos que las cuentas corporativas o institucionales no están en peligro y te diremos por qué, aunque la tuya, si es personal, probablemente sí. Sin embargo, ahora ha empezado a enviar correos electrónicos a sus millones de usuarios para advertirles de esta decisión y con el fin de que hagan lo propio para evitar que sus cuentas sean borradas.

¿Por qué Google podría eliminar tu cuenta de correo?

La razón por la que el gigante tecnológico eliminará miles de cuentas de correo es que sus contraseñas y medidas de seguridad son obsoletas, lo que las deja a merced de delincuentes cibernéticos, por eso te diremos cómo evitar que esta medida te perjudique y el plazo que tienes.

¿A quiénes afectará la eliminación de cuentas de correo de Gmail?

La eliminación de cuentas de Google aplicará para los correos con inactividad superior a 24 meses en adelante; es decir dos años o más.

Por eso la empresa del buscador más potente del mundo ha dicho que, al ser antiguas ya no poseen un alto nivel de seguridad porque no se actualizan si no se usan, lo que las vuelve vulnerables a delitos cibernéticos. Así, Google podría eliminar tu cuenta por estas razones ya expuestas.

Por eso más arriba te decíamos que las cuentas corporativas o institucionales no están en peligro porque están en constante uso.

Como ya ha quedado claro, esta es una medida para cuentas inactivas; o sea que si la usas con frecuencia tu cuenta de Google para recibir correos del trabajo o personales, en cualquier dispositivo, computadora, teléfono celular o tableta entonces la tuya no corre peligro.

La eliminación de cuentas de correo de Google afectará a cuentas inactivas

Pero si tienes una cuenta alterna, ya sea para guardar fotos u otros archivos en Drive, o para algún asunto específico y casi no la utilizas, entonces esa sí es candidata a ser borrada y entonces Google podría eliminar tu cuenta.

¿Cómo evitar que Google elimine tu cuenta?

Para evitar que Google elimine tu cuenta el paso es muy sencillo: sólo tienes que iniciar sesión en ella y ¡listo!, ya no será borrada porque será identificada como activa.

¿Qué hacer para mantener tu cuenta de Google activa?

Para mantener una cuenta de Google activa es iniciar sesión en ella por lo menos una vez cada dos años y también puedes hacer esto.

Leer o enviar un correo.

Usar Google Drive.

Ver un vídeo de YouTube.

Compartir una foto.

Descargar una aplicación.

Usar la Búsqueda de Google.

Usar Iniciar sesión con Google para iniciar sesión en una aplicación o un servicio de terceros.

¿Cuándo es la fecha límite para salvar tu cuenta de Gmail?

La fecha límite para salvar tu cuenta de Google será el 1 de diciembre, es decir, antes de esa fecha debes iniciar sesión y usarla, de esa manera el gigante tecnológico ya no la borrará.

Por eso ha empezado a enviar notificaciones por correo a sus millones de usuarios para advertirles de esta nueva medida. Así que ahora ya sabes cómo evitar que Google elimine tu cuenta de correo de Gmail.