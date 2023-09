¡Cuidado!, advierten de nueva modalidad de fraude con Apps.

CIUDAD DE MÉXICO.- El fraude a través de aplicaciones móviles no se detiene y después de la crisis de los montadeudas, un nueva modalidad de estafa comienza a levantar las alertas en el sector financiero. Para evitar que los montadeudas tomaran el control del teléfono y aplicaran su estrategia de acoso entre los contactos de sus víctimas, amenazando y hostigando, en redes sociales comienzan a promocionarse aplicaciones que se dedican, al "hackeo" de las aplicaciones montadeudas para evitar el acoso.

De acuerdo con el director general de Defensa del Deudor, Ángel González, lo que hacen estas aplicaciones es que el usuario descarga desde las tiendas o desde una APK (archivo ejecutable), e instala la aplicación en su teléfono y en automático le instala miles de números telefónicos en su libreta de contactos.

Con esto, los montadeudas no distinguen entre los contactos reales y no pueden acosar a su víctima. "Pero lo verdaderamente grave con estas aplicaciones que supuestamente se dedican a evitar el acoso es que si buscas en las tiendas como en Google, verás que piden una serie de permisos que van mucho más allá de lo que piden incluso las aplicaciones montadeudas, permisos tan delicados como que puedan consultar tu situación financiera, el manejo de las aplicaciones que tengas con bancos, datos personales, libreta de contactos. Demasiada información que no tendría razón de ser", alertó.

Una vez que se comete el error de instalar y dar permisos a estas aplicaciones, al igual que los montadeudas, la nueva estrategia de los defraudadores es utilizar esa información para suplantar identidad y tramitar créditos a nombre de la víctima.

"Comenzamos a recibir reportes de personas que nos dicen: descargué esta aplicación para bloquear el acoso de los montadeudas y ahora me doy cuenta que están sacando créditos a mi nombre o veo que en el Buró de Crédito de pronto tengo por ahí algún crédito que yo jamás solicité", dijo González.

De acuerdo con los reportes, estas aplicaciones no cuentan con ningún respaldo de ninguna empresa constituida y no tienen aviso de privacidad ni protección de datos personales e incluso señalan que la información que se les otorga no se puede borrar, con lo que se teme que estén desarrolladas también por los creadores de los montadeudas.

¿Qué aplicaciones piden permisos a toda la información del teléfono?

De acuerdo con Defensa del Deudor, las aplicaciones detectadas hasta el momento son Movaap, en la tienda de Google, así como "Apoyo apps de préstamos", que se instala a partir de un APK y "Soluciones préstamos", también como un APK.

"El problema apenas empieza. Es algo similar a cuando los montadeudas que fue casi una situación anecdótica en algunas aplicaciones que daban préstamos y de repente estalló el problema Estamos a tiempo de advertirle a la población de que no descarguen aplicaciones que les pidan demasiada información que no resulte coherente o demasiados permisos o que no estén respaldadas por empresas legalmente constituidas", alertó.

El especialista dijo que es necesario un mayor compromiso y responsabilidad de la gente a l momento de descargar aplicaciones y otorgar sus datos personales, ya que están proporcionando todas las facilidades para que comentan un fraude en su contra.

"En sus anuncios usan una producción muy chafa, al igual que los montadeudas, mal actuados, donde sus testimonios se ven de inmediato que no son reales. El mismo modo de operación. Hay que advertirle a la gente que por sentido común no descarguen aplicaciones donde pidan demasiados datos o que no estén respaldadas. No sabemos qué más se pueda hacer con esa información", advirtió.

