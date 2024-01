Casi siempre cuando cargamos nuestro celular luego de que se le acaba la pila lo hacemos en las noches, y al día siguiente lo desconectamos, pero el cargador se queda enchufado y eso, además de ser un mal hábito, podría resultar peligroso y suponer un aumento en nuestro recibo de luz.

Aquí te decimos qué pasa si dejas tu cargador conectado toda la noche y por qué podría representar un peligro en tu hogar y para tu salud.

¿Por qué no debes dejar un cargador conectado toda la noche?

El sitio especializado en tecnología Andro4All señala que gracias a que “actualmente resultan bastante seguros, ya que incorporan medidas de protección y están diseñados para no acumular energía si no hay un móvil conectado”, no representan un peligro mortal.

Sin embargo, aclaran que si el cargador está roto o es una falsificación, pueden perjudicar tu teléfono o causar algún accidente más grave como un incendio, por lo que recomiendan utilizar los que estén aprobados por la marca que fabricó tu smartphone.

Por otro lado, de acuerdo con el Universal, si dejas el cargador de tu celular conectado, genera un consumo de energía silenciosa llamada ‘vampiro’, lo que significa que aunque nuestros aparatos estén apagados siguen consumiendo energía sin que nos demos cuenta.

Este consumo es alrededor de 0.2 Watts por hora, además del desgaste del cable de alimentación y las clavijas eléctricas.

Recomendaciones para no dejar el cargador del celular conectado

Utilizar reguladores o multicontactos con on/off para controlar el paso de energía y evitar el consumo ‘vampiro’, además de evitar que en algún momento se de una chispa que provoque un incendio. Compañias como Samsung o Apple recomiendan utilizar los cargadores originales del celular porque el voltaje cambia de uno a otro y podría ser contraproducente; así como evitar que el enchufe de la pared tenga fallas. Ten a la mano una caja organizadora donde puedas meter todos tus cables y cargadores; enróllalos y evita enredos. Reemplaza tu cable si se encuentra dañado o roto. Haz el hábito no sólo de desconectar tu móvil sino también el cargador del enchufe y guárdalo. Evita usar el celular mientras se esté cargando. Siempre carga tu celular en un lugar fresco, lejos de la humedad o de mucho calor.