En Tizimín usan leña ante lo caro que resulta pagar el tanque de gas

TIZIMÍN.— La leña, que hasta hace algunos años era considerada algo que solo utilizaba la clase baja, en la actualidad se ha convertido en fuente de ingreso para numerosas personas ya que cada vez se busca más para cocinar.

En este fenómeno también está vinculado el alto precio del cilindro del gas licuado, ante lo que vendedores de leña también suben sus precios ya que no es un producto que se encuentre con facilidad cerca de la ciudad y emplean vehículos desde bicicleta hasta camionetas para su transporte.

Precio del Gas LP Vs. el precio de la leña

Hasta el jueves pasado el precio del cilindro de gas de 20 kilogramos estaba en $441.20. El de 30 kilos, $661.80, en tanto que la leña se vende en a 100, 120 y hasta 150 pesos el triciclo; 20 ó 25 pesos el rollo que contiene alrededor de 15 trozos de madera seca.

Es decir, que una tira de menos de un metro de largo cuesta aproximadamente 1 peso con 50 centavos, por lo que, a decir de las amas de casa, es similar lo que gastan para preparar la comida en la estufa con gas butano.

Un amplio sector de la comunidad y principalmente en las comunidades rurales, la mayoría utiliza leña, pues además de que lo pueden encontrar en sus parcelas, aseguran que no se compara un buen guiso o las tortillas a mano cocidos en candela de la leña, que si se hace con gas LP.

Se ha notado que los programas que promovieron los gobiernos de administraciones anteriores con las llamadas cocinas ecológicas, no cumplieron con su función, pues ya no existen tales cocinas en las poblaciones y la gente no dejará de utilizar la leña que en esta temporada es vital para calentar el agua para bañarse.

Los propietarios de las panaderías hasta la fecha son los potenciales compradores de la leña para calentar el horno, pues pocos son los que se han cambiado al gas para hornear el francés o el pan dulce.— ISAURO CHI DíAZ