Extranjeros denuncian que están ''presos'' a bordo de barco en Progreso

PROGRESO.— Desde el domingo pasado cuatro dominicanos que llegaron a este puerto a bordo del buque “The Big Brothers” permanecen en la nave pues se les impide desembarcar, según denunciaron en un video.

Los antillanos afirman que están secuestrados, retenidos contra su voluntad, sin comida así que amenazan con amotinarse. Las autoridades marítimas y portuarias no les permiten desembarcar porque no hay nadie que responda por el navío ni por ellos.

Dijeron que viajaron con cinco nepalíes desde Santo Domingo, República Dominicana, para entregar el barco en este puerto, recibir un pago y regresar a su país, pero el responsable de hacer los pagos, no cumplió con los trámites a tiempo.

En un vídeo dicen que no les dan comida ni agua

Cuatro marinos denunciaron públicamente que están secuestrados, retenidos contra su voluntad, en el barco mercante “The Big Brothers”, atracado en la terminal remota de este puerto.

Procedente de República Dominicana, el buque, sin carga, arribó a este puerto el domingo 9 pasado a las 12:24 horas, atracó en la terminal remota a la 1:59 p.m. del mismo día y debió zarpar el lunes 10 a la 1 de la tarde, informa la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en su sitio en internet.

Cuatro dominicanos son los únicos tripulantes a bordo del buque, pretenden abandonarlo y regresar a su país, pero las autoridades marítimas y portuarias no les permiten desembarcar porque no hay nadie que responda por el navío ni por ellos, así que amenazan con amotinarse y dejar de comer, a pesar que les dan alimentos, aunque ellos aseguraron que no les dan comida.

“The Big Brothers” trajo nueve tripulantes, cuatro dominicanos y cinco de Nepal (país ubicado entre la India y el Tíbet), según dijeron fuentes marítimas.

Los nepalíes desembarcaron y regresaron a Santo Domingo, pero los antillanos se quedaron a bordo porque deben entregar el barco a su nuevo propietario. Se dice que el navío ya fue vendido o está en proceso de venta.

Otra versión, no confirmada por la autoridad marítima, es que el barco arribó de manera sospechosa.

Cuando se aproximó a este puerto, la tripulación reportó que ya no tenía combustible y pidió autorización para atracar en la terminal remota, se les autorizó, pero sin la intervención de una agencia consignataria para que se haga cargo de los trámites ante la Capitanía Regional de Puertos, Aduana, Migración y Asipona.

La estadía del barco ya se prolongó. Se dice que lo venderían como chatarra, pues el casco es viejo, pero por su calado no puede ser llevado al puerto de abrigo de Yucalpetén para que lo corten.

Los tripulantes dominicanos difundieron un vídeo en el que informaron que están desesperados y pidieron ayuda porque, dijeron, están secuestrados porque no les permiten desembarcar, no tienen agua ni alimentos y solo pueden hablar con agentes del Instituto de Migración.

Narraron que viajaron desde Santo Domingo, República Dominicana, para entregar el barco en este puerto, recibir un pago y regresar a su país, pero Rubén Ocaña, responsable de hacer los pagos, no cumplió con los trámites a tiempo, aunque luego se cubrió.

Aseguraron que los gastos de su regreso a Santo Domingo ya fueron cubiertos por una agencia. Acusaron a un capitán de apellido Hernández de mantener atracado el barco en el muelle y de prohibirles abandonar la nave.

Afirmaron que la Capitanía Regional de Puertos en Yucatán ha intervenido solo para pedirles que se lleven el barco a su país, pero no tienen dinero para comprar combustible.—