Presunta estafa en Sucilá: Así habrían engañado a varios pobladores

SUCILÁ.— En el municipio más de 50 personas fueron estafadas en la pasada administración por las autoridades municipales en turno, dejando a los beneficiarios con la esperanza de que tendrían certeza jurídica sobre su patrimonio.

El hecho ocurrió cuando durante el periodo del exalcalde Diego Lugo Interián cuando les ofrecen a los habitantes a través del programa gubernamental “Patrimonio Seguro” la posibilidad de escriturar sus predios.

¿Cómo ocurrió la estafa en Sucilá?

Al principio les dijeron que tendría un costo de $2,500 por beneficiario, recurso que le serviría al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) para iniciar el trámite.

Mucha gente pagó no solo por uno, sino hasta por dos y tres predios para escriturar, pero con el paso del tiempo, al ver que no había avances, comenzaron a exigir al gobierno municipal que les dieran alguna garantía por lo que llega un licenciado al que solo conocían como “George” quien realiza mediciones a sus propiedades pero habría que pagar de nueva cuenta 1,000 pesos, suma que volvieron a pagar los habitantes.

Los meses transcurrían hasta que llegó un momento que el exalcalde convocó a los beneficiarios para decirles que el programa ya había desaparecido y que por lo tanto si querían que se siga el tramite tendrían que pagar adicional la cantidad de $5,000.

El grupo de sucileños aportó una parte de lo solicitado, algunos dieron de a $1,000 o $1,500 por escritura, en espera de alguna respuesta favorable.

Según los afectados al darse cuenta que el tiempo pasaba y al no ver resultados exigieron sus aportaciones, pero no se las devolvieron, y las autoridades incluso culparon al asesor legal de no finalizar los trámites.

Hoy ese problema persiste, varios habitantes no tienen certeza jurídica sobre su propiedad, el recurso aportado nunca se les devolvió y algunos afectados han iniciado un proceso legal contra Diego Lugo Interián por la estafa del que fueron víctimas.