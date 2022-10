Previenen el cáncer de mama

TIZIMÍN.— Diversos servicios de salud a través de la campaña “Juntos Somos Invencibles” fue lo que acercó el DIF municipal, en coordinación con el Ayuntamiento, a la comisaría de San José Conde, con la finalidad de que los habitantes de esa comunidad y de los alrededores pudieran aprovecharlos de manera gratuita.

Esta campaña, se informa en boletín, es enfocada a la prevención del cáncer de mama implementada a través de las jornadas de Servicios que trae el DIF.

La presidenta Gabriela Mézquita Alonzo, junto con su esposo, el alcalde Pedro Couoh, encabezaron estas actividades en la comisaría de San José donde estuvieron acompañados de regidores de la comuna.

Las atenciones que se brindaron a las familias fueron servicios médicos, exploraciones mamarias, atención psicológica y nutricional, atención social, plática de prevención de adicciones del CAPA y corte de cabello.

La señora Mézquita Alonzo invitó tanto a las mujeres como a los hombres a checarse con exploraciones mamarias debido a que el cáncer de mama es una enfermedad que le da también a los varones, de igual manera pidió a los habitantes aprovechar esos servicios que se traen de manera gratuita, ya sea en atención médica, tema jurídico, trabajo social, psicología, así como cortes de cabello, que se seguirá acercando esos servicios de manera constante.

En su mensaje, el alcalde Pedro Couoh señaló el tema de cáncer de mama, debido a que se ha estado perdiendo a muchas mujeres, que son madres, hijas, abuelas víctimas de esta enfermedad, por no detectarla a tiempo.

“Nadie, ninguno de nosotros estamos ajeno a padecer esta enfermedad, no podemos decir ‘a mí no me va a dar’, no existe vacuna para la cura, lo que si existe es esta cultura donde mi esposa Gaby ha impulsado fuertemente para que las mujeres se evalúen, toquen, aprendan a detectar este problema. Cuando se detecta a tiempo esta enfermedad es posible salvarla, cuando la enfermedad ya es muy avanzada no es posible salvarla.

“Esta campaña que está promoviendo Gaby ‘Juntos somos invencibles’, hablen, platiquen, aprovechen estos servicios médicos que hoy tiene aquí a su alcance”, explicó.

Agregó que como autoridad seguirán visitando las diferentes comisarías, acercándoles esos servicios, trayéndoles al ayuntamiento en su totalidad para mejorar las condiciones de vida en la que hoy viven; se está aplicando diversos programas del ayuntamiento junto con el gobierno del estado, están trabajando de manera coordinada, como es el programa peso a peso, mecanización de tierras, paneles solares, entre otros que son beneficios para los productores, añadió.

Por último, reiteró su compromiso y seguirá trabajando para mejorar las condiciones de vida de los tizimileños en todas las comisarias.