Alarifes protestan en Chicxulub; piden oportunidad para trabajar en una obra en construcción

PROGRESO, Yucatán.— La mañana de este lunes 3 de octubre, un grupo de albañiles pertenecientes al sindicato Mercedes León de Chicxulub Puerto, realizó un paro en una obra que se ubica en un predio frente al mar, a la altura de la calle 4 de esta comisaría progreseña.

En dicho lugar, como lo indica un cartel que incluye el correspondiente permiso de la Semarnat, se lleva a cabo la construcción de un predio veraniego que está supervisado por la arquitecta Gabriela Cornelio con mano de obra de albañiles que no pertenecen a esta comunidad.

Por lo anterior, los integrantes del sindicado local se pusieron en contacto con la arquitecta desde el inicio de la obra, hace aproximadamente un mes, pero sin que hasta ahora haya una respuesta favorable, es por eso que decidieron tomar cartas en el asunto y realizar el paro de labores, reunidos desde las 8 de la mañana esperaron la llegada del contratista y los trabajadores a quienes les impidieron el acceso al área de trabajo, hasta que llegaran a un acuerdo, por lo que el contratista solicitó la presencia de la arquitecta, quien acudió junto con su abogada para llegar a una solución.

En el lugar se encontraba un grupo de poco más de 20 alarifes de Chicxulub, representados por Roberto Andrés Pool Chablé, secretario general del sindicato; Salvador Domínguez Martínez, secretario de conflictos, y Carlos Rubio, delegado de la CTM en el municipio de Progreso, quienes se reunirían con la encargada de la obra a su llegada para poder concretar un acuerdo favorable para ambas partes.

Los trabajadores de la cuchara indicaron que en esta ocasión están buscando una oportunidad de empleo para 15 de los 46 agremiados, quienes son ya de la tercera edad y no pueden obtener un trabajo en las construcciones de condominios, pues la edad les dificulta el poder llegar a alturas superiores a los 10 metros, pues la agilidad y la destreza no son las mismas que las de una persona joven y no quieren arriesgarse, por lo que buscan trabajar en obras como la que se pretende construir en el predio antes mencionado, donde se trata de una casa habitación.

Aseguraron, que aunque no se contrate a los 15 integrantes que buscan una oportunidad, lo ideal sería integrar a algunos de ellos, para que por lo menos algunas familias de este puerto puedan encontrar el sustento, pues con el fin de la temporada vacacional, muchas obras ya fueron entregadas, lo que dejó a muchos sin trabajo, por lo que ahora buscan nuevas oportunidades.

Por su parte, el delegado Carlos Rubio aseguró que este tipo de conflictos llevan bastante tiempo, pues cada vez que se comienza una obra por parte de personas ajenas a la localidad, suelen dejar a un lado al sindicado local, por lo que han pedido en distintas administraciones municipales que se incluya como parte del reglamento de Desarrollo Urbano, que cada obra a realizarse debe tener en consideración a los albañiles del sindicado local, pero hasta ahora, con cada administración que pasa, no les dan respuesta.

Por último, el secretario de conflictos, Salvador Domínguez Martínez, realizó un llamado a todas aquellas personas que tengan en mente llevar a cabo una construcción en territorio perteneciente a Chicxulub, a entrar en contacto con el sindicato Mercedes León para evitar conflictos como el registrado el día de hoy en esta localidad, ya sea visitando el sindicado, por lo que ponen a disposición de la ciudadanía el número 999 409 2454 con el señor Andrés Pool Chablé, secretario General.