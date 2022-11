Certifican buena práctica pecuaria

Productores que son originarios del municipio de Kinchil e integran el programa apícola de la empresa Kekén fueron reconocidos en Buenas Prácticas Pecuarias de Producción de Miel por representantes de la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal, luego de verificar sus procesos y óptimas condiciones para dicha actividad.

La entrega del documento, informa Kekén en un comunicado, estuvo a cargo de María del Refugio Medina Juárez, representante de la dependencia en Yucatán, quien recorrió el complejo de Granjas Kinchil, donde se encuentran ubicados los apiarios en los que laboran vecinos de Kinchil para la producción del dulce.

En sesiones previas, personal especializado de la dependencia federal constató el estado óptimo de las instalaciones y los procedimientos que se siguen, mismos que derivaron en el reconocimiento oficial a los productores y los apiarios, que están situados en medio de una zona con abundantes especies melíferas alrededor de la granja porcícola.

Sin sustancias químicas

Annel Carrillo Rodríguez, encargada del Proyecto Apícola de Kekén, que comenzó hace menos de dos años, destacó que la capacitación que se brinda a hombres y mujeres apicultores de la comunidad de Kinchil quienes están cargo del apiario, se fundamenta en el Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción de Miel publicado por la Seder.

Entre las acciones verificadas por las autoridades federales destacaron que cada colmena esté en una base individual, libre de plagas y con cera sin sustancias químicas en los panales, el uso de productos naturales autorizados por la instancia federal y que haya floración adecuada para la alimentación de las abejas.

Como testimonio de la labor que se realiza en las colmenas del complejo de granjas, Dianela Baas Chay, vecina de Kinchil, enfatizó lo siguiente: “Si hubiera contaminación no hubiera miel, no hubiera floración, los árboles no estarían frondosos. Nosotros ya llevamos un año acá y hemos constatado que solo son rumores (los de la contaminación) y recorrer estas instalaciones muestra la realidad”.

En septiembre pasado, como informamos, la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas A.C. (Anmvea) reconoció la calidad de la miel de dos de los apicultores que integran el proyecto apícola de Kekén con el primer y segundo lugares en la categoría Mieles Líquidas Color Ámbar.

Durante el recorrido los participantes coincidieron en que es fundamental ofrecer un producto óptimo para el consumo humano, razón por la que se pone énfasis en la capacitación que reciben los productores de Kinchil por medio de este programa de la firma yucateca enfocado en un modelo de economía circular.