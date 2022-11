Trailero arrolla a motociclista y se da a la fuga en Tizimín

TIZIMÌN.- El conductor de un tráiler pretendió darse a la fuga luego de atropellar con su vehículo pesado a un motociclista, en un hecho registrado en el tramo carretero Tizimìn-Calotmul.

De acuerdo con el reporte, Adolfo L. M., de 53 años de edad; circulaba a bordo de una motocicleta cuando el tráiler apareció repentinamente y le arrolló, dejándolo tirado sobre la carretera.

Las cámaras de vigilancia del C5 detectaron el accidente y dieron aviso a los cuerpos de emergencia, cuyos paramédicos valoraron al lesionado y le trasladaron a un hospital para que fuera atendida una fractura en la tibia peroné derecha.

Los oficiales de la misma dependencia desplegaron un operativo y más tarde detectaron al tráiler que causo el accidente abandonado en un comedor ubicado en el periférico Valladolid-Mérida.

De los hechos se hicieron cargo agentes de la Guardia Nacional ya que la vía es de su jurisdicción.

Aún no aparece una moto robada

Por otro lado, en Motul, un ciudadano reportó que han pasado varios días desde que denunció el robo de su motocicleta, la cual fue sustraída en su domicilio.

Jesús T., el denunciante, señaló que a pesar de las evidencias presentadas para recuperar su moto robada, hasta el momento no la ha podido recuperar, por lo que pide el apoyo de los motuleños para dar con su vehículo, que es su herramienta de trabajo.

Deja como número de contacto el 9991523178.

Recordó que los presuntos ladrones entraron a su casa y se llevaron el vehículo, por lo que alertó a sus vecinos a asegurar sus puertas, pues considera que ni siquiera en sus domicilios están seguros.

“No he parado de buscarla, ya que la autoridad no tiene nada de información sobre los ladrones”, denunció la víctima.- Con información de MAURICIO CAN TEC // DIDIER R. CANCHE TEC