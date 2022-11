Se cumple un mes del extravío de cuatro pescadores en el mar de Progreso

PROGRESO.— Ayer miércoles se cumplió un mes que el barco pesquero “Máximo Emanuel”, de 36 pies de eslora, con cuatro pescadores a bordo, zarpó del puerto de abrigo de Yucalpetén para dedicarse a la pesca de canané, pero hasta ahora no hay noticias de su paradero.

El barco es propiedad del armador Manuel Jiménez Frías, conocido como “Kalimán”, quien no responde las llamadas a su teléfono celular, dicen los familiares de los extraviados.

Llegaron el fin de semana para averiguar sobre el destino de los hombres de mar, que son originarios de Holcá y Yodzonot, comisarías de Kantunil y Yaxcabá, respectivamente.

Al principio se dijo que los cuatro tripulantes del “Máximo Emanuel” eran tabasqueños, incluso Jiménez Frías declaró que no sabía sus nombres y solo los conocían por sus apodos: “Pacorro” (patrón), “Chuck”, “Tío” y “Gordo”, con lo que se confirmó que el barco no fue despachado, que no aparece en los registros de la Capitanía de Puerto de Yucalpetén, dependencia que autoriza la salida de las embarcaciones pesqueras.

En dicha Capitanía ha habido constantes cambios de titular, no hay capitán de puerto y como encargada del despacho está una capitana de nombre Ana Cisneros, pero los familiares de los pescadores no pudieron hablar con ella, pues no les permitieron el acceso a los muelles cuando llegaron al puerto el domingo pasado, así que tuvieron que reunirse a un costado de una tienda de conveniencia ubicada en la gasolinera que se encuentra en la bocana del puerto de abrigo.

Cambios en la Capitanía perjudica las búsquedas

Pescadores, patrones y dueños de barcos comentan que debido a los constantes cambios de titular en la Capitanía hay un enredo y desorganización en ese puerto de abrigo, no hay control en la salida de los barcos, lo que explicaría el caso del “Máximo Emanuel” que se asegura no fue despachado y por ese motivo no hay nombres de los tripulantes.

“El asunto es una papa caliente que nadie quiere atender, pues en la Capitanía Regional de Puertos, ubicada en la entrada de la ciudad, nos remitieron a la Capitanía de Yucalpetén porque en ese puerto zarpó el barco, pero en Yucalpetén nos dicen que la máxima autoridad es la Capitanía Regional, se tiran la pelota, no les importa la situación de los pescadores”, comentaron los familiares.

Fue hasta que el fin de semana que llegaron los familiares se supo cómo se llaman los pescadores extraviados: Juan Bautista Viana Ramos, Adrián Aké Lláñez, Gerardo Manuel Félix García y el patrón Francisco Gaspar Herrera Valerio, quien es originario de Alvarado, Veracruz, de 35 años, apodado “Pacorro”.

El “Máximo Emanuel” fue visto por última vez entre el 6 y 7 de noviembre al sur de la Isla de Triángulos, en la Sonda de Campeche, desde ese día se le perdió la pista y no hay información oficial sobre ese caso que se suma a los otros barcos que no son despachados y sin permisos de pesca y que operan con matrícula y permisos clonados.