Explosión en Umán, Yucatán: vecinos protestan contra detonaciones; esto es lo que exigen

UMÁN, YUCATÁN.— Además de las muchas quejas en redes sociales sobre los daños que ocasionó la explosión en Umán del pasado miércoles en varias casas del municipio, este domingo un grupo de vecinos salió a manifestarse y protestar contra las detonaciones en el parque principal.

El grupo de vecinos entregaron a las autoridades un documento para realizar una petición.

Como parte de las actividades para manifestarse y protestar por las detonaciones que afectan las viviendas, los vecinos entregaron a las autoridades una solicitud para exigir el cese definitivo de las detonaciones en los bancos de materiales, el cual fue recibido por la regidora Patricia Pech Canche.

Desde el pasado miércoles que se realizó la explosión que se sintió en diferentes puntos del municipio de Umán, vecinos afectados han estado reuniéndose para organizarse para hacer la demanda para que las empresas paguen por los daños ocasionados en sus viviendas a causa de las explosiones en los siete bancos de materiales que existen en el municipio.

De manera que el pasado sábado un grupo de vecinos se reunió con el alcalde Gaspar Cisneros Polanco, quien escuchó sus quejas por los daños causados por dichas explosiones.

"El alcalde comentó que el ayuntamiento esta realizando algunas acciones sobre los bancos de materiales, pero también es importante que los ciudadanos realicen su parte, por ello pidió que se continúen las denuncias y se formalice la petición de intervención por parte del municipio", dijo Omar Pech.

Y agregó que "por eso los afectados deberán llevar copia de su credencial, un documento dirigido al alcalde, donde pongan las afectaciones que tuvieron con fotos, así como la denuncia correspondiente en la Fiscalía y pidan su intervención para que no sucedan más estos hechos".

Por su parte, la señora Farida Freyde Nuñez comentó:

"Si no defendemos nuestras casas, ¿quién lo va a hacer?, esto no es política, sino es luchar por nuestro patrimonio, pues esta en juego la seguridad de mi familia, y aunque muchos se reían aquí estoy luchando por todos, porque lo que queremos es que ya no haya más detonaciones que afecten nuestras propiedades".