Abandono llegaría a su fin en Valladolid

VALLADOLID.— La compraventa de los terrenos de la exestación del tren, que era propiedad de la empresa Ferronales del Mayab y que ahora le pertenece a un notario público de la ciudad de Mérida, sacó a relucir que varios lotes fueron invadidos, cuando menos tres de ellos por igual número de familias, incluso en donde fue edificada la unidad deportiva San Juan, lo cual causa preocupación a los primeros debido a que no cuentan con títulos de propiedad.

Ferronales del Mayab en su momento fue propietario de los terrenos en donde se encuentran las ex estaciones del tren, tanto de Tizimín, Izamal y otros municipios incluyendo esta ciudad, de modo que al desaparecer el servicio ferroviario, los terrenos quedaron ociosos.

En el caso de esta ciudad, años atrás numerosas personas acudieron al terreno baldío ubicado frente a la ex estación del tren hacia el sur y quisieron apoderarse de lotes, pero la intervención de la Policía impidió la invasión.

Sin embargo, cuando menos tres familias se aferraron y se quedaron y así fueron pasando los años sin que nadie les diga nada, incluso construyeron sus viviendas en ese lugar, de modo que así han vivido durante varios años en ese lugar, pero a sabiendas que el terreno que ocupan no es suyo.

De la misma manera en esa área frente a la ex estación del tren, pero por el lado norte, en la administración del ex alcalde Miguel Ángel Díaz Alcocer (1997-2000) se construyó una unidad deportiva, a pesar que el terreno era propiedad de Ferronales del Mayab, pero debido que se construyó sobre cuevas al poco tiempo se vino abajo una parte, y luego se reconstruyó, quedando como está ahora.

De acuerdo con datos oficiales, la unidad deportiva San Juan, está incluida en la propiedad que era de Ferronales, pero que ahora es propiedad de un notario público, y según se informó el predio está en una promesa de donación a la Comuna.

Los vecinos que tienen ocupados algunos lotes manifestaron su preocupación porque hace algunos días observaron la presencia de topógrafos midiendo el terreno, lo que les llamó la atención. Se acercaron a preguntar y les respondieron que fueron contratados por la cadena de supermercados Walmart ya que al parecer tiene proyectos de instalar una tienda en esa zona.

De acuerdo con los datos recabados la trasnacional no se ha acercado al ayuntamiento para solicitar algún tipo de permisos, de modo que se cree que el notario propietario de ese terreno que mide siete hectáreas se lo estaría vendiendo a la cadena de supermercados, quienes solo habrían mandado a hacer las mediciones correspondientes.

De acuerdo con la información, el notario público sí ha tenido acercamiento con las autoridades municipales para mostrar los planos y los documentos que amparan esa propiedad, pero les anticipó que en el caso de la unidad deportiva hará de manera oficial la donación del terreno que actualmente ocupan.

En el caso de las familias que tienen ocupados algunos lotes de terreno, se buscará la manera de ayudarlos, pues no se tiene intenciones de expulsarlos, sino de apoyarlos para que puedan obtener sus documentos, pero eso solo es una promesa verbal que en realidad no se sabe lo que pueda suceder.

En el caso de los edificios de la ex estación del tren, en donde justamente se pretendía edificar tres de los cuatro proyectos que no concretó el ex alcalde Roger Alcocer García se le quedará al Ayuntamiento.

En caso que Walmart decida construir una de sus tiendas en esa zona, habrá un fuerte desarrollo económico en ese sector, de modo que se detonará el sur de la ciudad, tomando en consideración que el norte ha tenido más desarrollo en los últimos 15 años.— Juan Antonio Osorio Osorno