Denuncia a exalcaldes de Morena en Valladolid: llevan el caso a la FGR por no pagar impuestos

VALLADOLID.— Ante medios de comunicación que fueron transportados del Palacio Municipal hasta la oficina local de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante un memorial el alcalde Alfredo Fernández Arceo presentó una denuncia en contra de los exalcaldes del partido Morena, Alpha Tavera Escalante (2015-2018) y Enrique Ayora Sosa (2018-2021), por no pagar impuestos y otros delitos.

Al inicio de la actual administración el alcalde dio a conocer que los exediles morenistas no pagaron Impuesto Sobre la Renta, pero sí se lo descontaron a los más de 1,000 empleados durante los seis años de las dos administraciones, monto que llegó a $40 millones.

Lo anterior se dio a conocer debido a que el SAT estaba reclamando esos recursos. La misma dependencia federal determinó que al Ayuntamiento se le descuenten abonos de sus participaciones federales.

Desde hace unos meses se comenzó a pagar ese adeudo, lo que afecta de manera severa las finanzas de la Comuna.

Deuda en Valladolid

Sobre ese adeudo había inquietud entre los diferentes grupos de la sociedad, debido que el primer edil no había tomado ninguna acción en contra de los ex alcaldes, aunque en su momento argumentó que se debían reunir todos los elementos que sustenten la denuncia, de tal modo que se inicien los procesos correspondientes y la FGR no lo rechace por falta de pruebas.

Fernández Arceo manifestó que se cuenta con todas las pruebas para que se presente la denuncia penal en contra de los exalcaldes por el delito de incumplimiento en el pago de impuestos y otros.

Respecto a los recursos que se descontó a los trabajadores durante seis años, no hay informes de a dónde fueron a parar, por lo que se sospecha un desvío de recursos.

El primer edil manifestó que el adeudo al SAT ronda los $38 millones, pero no quiso decir cuánto le están descontando de sus participaciones.

Sin embargo, comentó, en lo que va de su administración los depósitos del pago de impuestos por el mismo concepto los está haciendo y cada mes paga unos $950,000.

Anteayer lunes la unidad de comunicación social convocó a una rueda de prensa en los corredores del Palacio Municipal, al cual acudieron varios medios,

Solo los fueron invitando a una camioneta para llevarlos a un lugar sin que supuestamente les digan el destino, mucho menos el tema que se trataría, de tal modo que se armó la rueda de prensa en las puerta de la Fiscalía General del Estado, donde ingresó el primer edil acompañado de sus abogados Edgardo Baeza Castillo y Alberto Basulto.

Al salir dio lectura del siguiente comunicado:

“Cumpliendo con su compromiso de defender y cuidar el patrimonio de las y los vallisoletanos, el presidente municipal Alfredo Fernández acudió esta mañana a la subsede de la Fiscalía General de la República, en el barrio de Santa Lucía, para interponer una denuncia penal en contra de las autoridades que le precedieron”.

“El recurso jurídico interpuesto fue por incumplimiento en el pago de impuestos y otros delitos, el cual generó una deuda que debe ser pagada por todos los vallisoletanos y que está afectando seriamente las finanzas del Municipio, que estaban destinadas para mejorar los bienes y servicios públicos”.

Al hablar sobre la denuncia ante los medios de comunicación, el alcalde señaló que desde el momento en que una persona ejerce algún puesto público asume un compromiso con la ciudadanía y con la ley: debe cumplir con todas y cada una de las normas jurídicas, porque son precisamente las que tienen como finalidad brindar orden y organización”.

“Por eso es que hoy me encuentro ante ustedes, para seguir cumpliendo con ese compromiso que lamentablemente mis predecesores no hicieron y pusieron en juego no solo el futuro de los trabajadores, sino de toda la gente de Valladolid y sus comisarías al no cumplir con las disposiciones fiscales”, resaltó.

"No es una venganza"

Por su parte, según mencionó, desde que entraron en septiembre de 2021 han estado cumpliendo con ese compromiso, demostrando de esa manera a la ciudadanía que las cosas si se pueden hacer bien, con el eficiente y correcto manejo de los recursos públicos.

“Así como lo hemos estado haciendo con acciones de mejora que nadie tomaba en cuenta, de la misma manera no podíamos ser omisos ante esta lamentable situación que estamos viviendo, porque sería una forma de corrupción”.

“Teníamos que hacer algo, porque si no seríamos cómplices de un probable delito, lo único que buscamos es justicia para los vallisoletanos”, afirmó.

En relación con la denuncia, dijo que por el momento es todo lo que informará para no vulnerar el debido proceso, pero dará a conocer lo que vaya surgiendo.

Fernández Arceo aclaró que no se trata de un acto de revanchismo político ni mucho menos una cacería de brujas. “Simplemente es un acto de justicia a favor de los vallisoletanos. No a la omisión, sí a la procuración de justicia, vamos siempre a defender y cuidar el patrimonio de Valladolid”.