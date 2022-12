Joven de Oxkutzcab se extravía en San Francisco, California, EE.UU.

OXKUTZCAB, Yucatán.— A través de la red social Facebook se ha dado a conocer la desaparición del yucateco, originario de Oxkutzcab, Rodrigo Caamal Paat, quien radica en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos.

En su cuenta de la mencionada red social, Angelita Cámara pidió ayuda para localizar a su esposo Rodrigo Caamal Paat, quien al parecer se extravió el pasado jueves 22 de diciembre en aquella ciudad californiana.

Según la publicación de Angelita Cámara, Rodrigo fue visto por última vez cerca del lugar donde vive, en Ellis St. entre Polk St. y Van Ness Ave., en San Francisco, California, EE.UU.

Angelita Cámara pide a quien lo llegue a encontrar que le avise y que le dé refugio para que no pase frío en las calles de San Francisco.

"No sé nada de él desde hace días, y lo último que sé es que no reconoce a nada y no tiene memoria de nada", escribió la esposo de Rodrigo en su cuenta de Facebook.