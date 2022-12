En 2023 habría menos cruceros con turistas en Progreso

PROGRESO.— En el año 2023 arribarán menos cruceros que en 2022 y, por ende, disminuirá el número de pasajeros de barcos que visitarán este puerto y otros destinos turísticos de Yucatán.

Este año llegaron 193,705 pasajeros de cruceros, según informó la Dirección de Turismo del Ayuntamiento.

En su sitio en internet, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Progreso ya publicó su Calendario de Arribos de Cruceros de 2023, que dice que del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año se esperan 72 arribos de nueve barcos de siete navieras.

Son 41 menos que las 113 llegadas enlistadas en el Calendario de Arribos de Cruceros de 2022, aunque varios de ellos al final se cancelaron, como el del “Carnival Valor”, el sábado de Nochebuena, a causa del fuerte norte.

¿Cuántos cruceros se esperan en 2023 en Yucatán?

De los 72 arribos programados para 2023, el “Carnival Breeze” arribará 31 veces y el “Carnival Valor” hará 29 viajes.

Son los dos cruceros que llegarán con más frecuencia y los únicos que ya tienen arribos programados para el período mayo-octubre. Sus pasajeros son los que más gastan durante su estancia.

El “Carnival Breeze” llegará el domingo 1 de enero y el domingo 31 de diciembre, así que ese barco abrirá y cerrará el año de 2023.

Según la Asipona, los otros cruceros que llegarán en 2023 son los siguientes:

El “Radiance of the Seas”, de la naviera Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) tiene un arribo programado, el jueves 19 de enero, cuando llegará igual el “Breeze”. Llegó por primera vez a Progreso el 15 de diciembre pasado, junto con el “Valor”.

El “Adventure of the Seas”, de RCCL, también tiene un solo viaje programado, el miércoles 25 de enero. Este año 2022 arribó dos veces, en febrero y marzo.

El “World Voyager”, de la naviera Mystic Cruises, arribará dos veces, los miércoles 1 de febrero y 15 de marzo. Este año llegó el 6 de enero y el 17 de febrero.

El “Disney Magic”, que este año llegó tres veces pero pocos de sus pasajeros se quedan en el puerto, hará cuatro arribos, el miércoles 15 de febrero, jueves 30 de marzo, martes 4 de abril y martes 19 de diciembre.

El “Sea Cloud Spirit”, de la naviera Sea Cloud Cruises GMBH, llegará por primera y única vez a Progreso el viernes 17 de febrero.

Operado por la naviera francesa Ponant, el barco “Le Boreal”, que llegó por primera vez a Progreso el 19 de abril de 2019, arribará el miércoles 12 de abril, cuando el “Ruby Princess”, de Princess Cruises, llegará por vez primera al puerto, luego retornará el viernes 10 de noviembre.