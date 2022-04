Mujer en coma lleva cuatro días esperando una cama en el Hospital Juárez de Mérida

UMÁN.— En el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en esta ciudad, Julia Margarita González Ortiz, de 54 años de edad, lleva cuatro días en coma y esperando que haya una cama disponible en el nosocomio Benito Juárez, en Mérida, para que la envíen y pueda recibir atención de un neurólogo y otros médicos especialistas.

“El martes pasado (29 de marzo) ingresamos a mi mamá en el Seguro Social de Umán ya que ella padece de epilepsia, sufrió unas convulsiones muy fuertes y fue necesario hospitalizarla”, relata Yazmín Rodríguez González, hija de la paciente. “La intubaron y le indujeron un coma, de manera que ella esta dormida".

A la familia se le indicó ese mismo día que la mujer debía ser trasladada para una mejor atención al hospital señalado, pero hasta el momento no ha podido ser trasladada porque le dicen que "no hay cupo".

“Incluso ya hablamos con el director del (hospital del) Seguro (Social) de Umán, el doctor Jonathan Reyes, y llamé (al teléfono 800-623-23-23) y me dieron un folio (con número P-35603208-Q9G26) sobre mi queja. Pero vemos que pasan los días y no me resuelven nada”, lamenta la hija.