El abandono de muelle, por largo litigio

PROGRESO.– El desplome del muelle en la zona industrial de Yucalpetén, el cual le pertenece a la congeladora Industrial Pesquera Cuevas, deja al descubierto que por el largo litigio de la sucesión testamentaria del finado empresario Mario Faustino Uc Cuevas, esa planta procesadora de productos pesqueros también está en abandono y dejó de funcionar hace casi una década.

Mario Uc, quien fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canain pesca) falleció el 14 de noviembre de 2011, el juicio testamentario lleva nueve años, y como no se ha definido, entre los inmuebles de la herencia esta la congeladora Industrial Pesquera Cuevas, que se ubica en la parte central del muelle pesquero del Parque Industrial Pesquera Cuevas.

Karim Roche Cortés, hijo de Mario Uc, quien es uno de los herederos expresa que su difunto papá levantó toda una industria del sector pesquero a lo largo de 50 años de trabajo, fundó la congeladora Industrial Pesquera Cuevas y otras empresas relacionadas a la actividad pesquera, pero, en nueve años su legado se vino abajo ocasionado por el juicio de sucesión testamentaria.

Karim Roche, quien es el actual albacea, precisa que en el juzgado de lo Primero Familiar donde se lleva el caso se ha alargado por nueve años y que esa autoridad judicial no ha hecho su parte como balanza “cayendo en las chicanadas” por parte del antiguo albacea y heredero Pedro Faustino Uc Ávila y David Abraham Uc Roche.

Afirma que la jueza Claudette Escalante Pino ha permitido todo ese tipo de “chicanadas” que han retrasado el juicio, el proceso no se ha apegado a derecho y algo tan simple como un testamento no se resuelva, lo que ha traído como consecuencia el desplome del muelle pesquero y el deterioro de la planta procesadora de pescado Industrial Pesquera Cuevas.

A la jueza Claudette Escalante, ya la cambiaron, indica Karim Roche, el caso ahora está en manos de nuevo juez, Jorge Carrillo Canché, así que se espera que la justicia sea como lo establece la Constitución, ser pronta y expedita.

Al abundar sobre la congeladora Industrial Pesquera Cuevas, el actual albacea, señala que lleva nueve años sin operar. David Uc y Pedro Uc intentaron operarla, pero no pudieron, despidieron a la mayoría de los empleados. El juzgado pide a Pedro Uc que entregue el predio.

Pero, Pedro Uc, agrega, hace un contrato transaccional para rentarle a su hermano Pablo Uc Ávila la congeladora, sin embargo se comprueba que el contrato es ilegal, tramitan un amparo, el cual se sobresee, pero la jueza Claudette Escalante no entregó la congeladora, cuando ella misma dijo que el único impedimento era ese contrato.

La congeladora sigue ocupada por Pablo Uc, pero debido a que no tiene parte, pues no es heredero, tiene invadida la planta, pero no la opera y el resultado del abandono se reflejó en el desplome del muelle.— GABINO TZEC VALLE.