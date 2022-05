“Falsos” pescadores se inscriben por apoyo del Bienpesca

PROGRESO.— Taxistas, albañiles y otras personas que no trabajan en la pesca, pero tienen familiares que son patrones de barcos y dueños de lanchas, se inscribieron en el padrón del programa federal Bienpesca, que entrega un apoyo anual de $7,200.

Los casos fueron detectados en los dos módulos del programa Bienpesca instalados en la explanada del Agua Potable y la unidad deportiva Víctor Cervera Pacheco, en este puerto, donde los beneficiarios de ese plan debieron acudir del lunes 9 al jueves 12 para actualizar sus datos y poder cobrar el apoyo de este año.

De acuerdo con la información proporcionada por los mismos pescadores, muchas personas que acudieron a los módulos para actualizar sus datos no cumplen con todos los requisitos y se ha detectado que no son pescadores, sino tienen trabajos ajenos a la pesca, pero resulta que tienen Libreta de Mar.

Las constancias que presentan para comprobar que son pescadores están firmadas por patrones de barcos y dueños de lanchas, de esa manera logran meterse en el padrón, mientras que a los verdaderos pescadores nos excluyen, indicaron varios informantes.

Tal es el caso del ribereño José Luis Alvarado Alamilla, quien toda su vida se ha dedicado a la pesca, viaja en barcos de la flota mayor y cuando no viaja sale a diario en su alijo a pescar desde el malecón tradicional, pero no se ha podido inscribir en el padrón pesquero, sus datos y documentación no aparecen y por ello quedó fuera del programa federal.

Alvarado Alamilla dijo que insistirá para que lo incluyan en el padrón pesquero y reciba el apoyo de Bienpesca, al igual que los demás hombres de mar.— G.T.V.