Renuncia jefe policiaco de Tixkokob

TIXKOKOB.— El abogado penalista y paramédico Israel Estrada Durán informó ayer lunes en la tarde que renunció al cargo de director interino de la Policía Municipal debido a problemas de mando con elementos de la corporación, cuya jefatura asumió este mismo mes.

Estrada Durán, conocido como “Tico Tico”, fue aspirante del PAN a alcalde en 2021, pero la candidatura recayó en María del Carmen Keb Cervantes, quien a su vez perdió ante el hoy alcalde Fabián Andrés de Jesús Rivera Frías, del Panal.

En septiembre de 2021, Rivera Frías presentó a Mario Ángel Martín Chalé como director de la Policía. En contraste, el edil no presentó oficialmente a Estrada Durán como jefe policíaco.

Apenas el 13 de mayo se publicó en Facebook un oficio donde Estrada Durán firma como director de Seguridad Pública de Tixkokob al informar que los expendios de bebidas alcohólicas en envase cerrado deben cerrar a las 2 p.m. los días 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28. 29 y 30 de mayo, por la fiesta popular, y que la sanción para el infractor es de hasta seis años de prisión y 200 días de multa.

Ayer, en un vídeo que subió a su cuenta personal de Facebook, Estrada Durán aseguró que no fue despedido, sino él dimitió.

“Que quede bien claro que no me destituyó Fabián, yo me estoy quitando por un grupo de policías que no son de acá y no están de acuerdo con mis decisiones”, dice.

“Fabián Rivera no me está despidiendo, yo decidí decirle no a la dirección de interinato, puesto que no puedo trabajar con un grupo de policías que son de afuera y no están de acuerdo con mis decisiones para mejorar Tixkokob y sus comisarías.

“A partir de este momento me exonero de toda responsabilidad de lo que suceda en el municipio, porque es como se debe exonerar uno, de quitarse esos pendiente por si pasa algo.

“Yo no vine a pelear con nadie, ni con policías ni con nadie, únicamente quiero servir a Tixkokob como debe ser. Muchas gracias por su confianza, por las pocas horas o días que estuve con ustedes”, dijo.— Flor Estrella Santana /Miguel Cárdenas Pech