''Mafia'' engancha con créditos

TIZIMÍN.— La red de prestamistas colombianos va más allá de otorgar un crédito fácil, es más bien una mafia, ya que la gente que lo financia en su mayoría son indocumentados y además una vez inmersos los acreditados se enfrentan a serías amenazas y hostigamiento.

Desde hace varios años que en Tizimín comenzaron a llegar estás personas a prestar dinero a pequeños comerciantes y vendedores ambulantes en un esquema conocido como “gota a gota”.

Dichos préstamos consisten en otorgar financiamientos sin condiciones más que tu credencial de elector pero con la exigencia de pagar diariamente y durante 25 días.

Por cada $1,000, los colombianos te cobran 250 pesos de interés es decir un 25% y el pago es de 50 pesos diarios.

El problema surge cuando los interesados dejan de pagar alguna letra pues no solo reciben amenazas sino que los comienzan a perseguir a donde vayan pues hay gente que no solo presta 1000 pesos si no que rebasa los 5 mil y por alguna situación no logran juntar la cantidad solicitada.

Los comerciantes dicen que una vez entrando al préstamos de los colombianos es difícil salir pues aunque ya no quieran seguir les dejan el dinero y les advierten que si no lo agarran les irá peor.

Hay ambulantes que por cuestiones de salud se han atrasado con dos pagos y dicen que han ido a ver a su familia amenazando con que les van a romper la m… si no consiguen el dinero por lo que han tenido que empeñar artículos para devolver lo que les dan.

La red de colombianos acude todos los días en motocicletas, vehículos con cristales polarizados e incluso hay un condominio que tienen pagado por adelantado para que les permitan quedarse.

Los afectados no han podido levantar denuncias pues el préstamo se hace de palabra y lo único que manejan es una boleta de cobro pero no hay contratos.

En lo que va de la administración víctimas de amenazas han denunciado en la Policía Municipal y en cuestión de minutos han logrado capturar a los colombianos pues lo primero que les piden son su documentación misma que no presentan.

Aunque la policía reconoce que hay gente que sí tiene sus papeles en regla, pero aún así los han detenido.

Apenas hace dos semanas la policía detuvo y remitió a Migración la presencia de uno de ellos que incluso era el líder de la red de colombianos de Yucatán, movía gente en Quintana Roo y en Campeche.— Megamedia