En Tizimín, despiden a Doña Valentina, víctima de su hijo

TIZIMÍN.- En medio del llanto y el dolor fue sepultada esta mañana en el panteón “Jardín de la Paz”, la señora Valentina E. H. de 56 años de edad, quien falleció la noche del lunes después de ser atacada por su propio hijo de nombre Olaf.

El cortejo fúnebre partió poco después de las 10 de la mañana de la funeraria Argüelles donde la velaron, siguieron a la carroza fúnebre unos seis vehículos particulares que la acompañaron durante el trayecto que incluyó parte de la avenida “Miguel Hidalgo”, al llegar a la calle donde se ubica la vivienda cambiaron de dirección. Y continuaron hasta lo que será su última morada, donde sus hijos vivieron los momentos más dolorosos por la pérdida irreparable de su madre.

Todos llevaban flores y veladoras en la mano. Una conocida de la familia dirigió el último rosario antes de que el féretro sea depositado en la fosa donde reposará. Durante ese tiempo, Carlos, conocido como “Choky” caminó de un lugar hacia otro por la impotencia de ver a su madre en el ataúd.

El hijo de Doña Valentina mencionó que se irá a ir a Cancún a vivir; ''me van a llevar mis hermanas, me voy a ir para no estar solo acá, vivía con mi jefa, pero ella ya descansó”, expresó mientras trataba de evitar las lágrimas por tan doloroso hecho.

La familia recuperó el cuerpo de la infortunada mujer a eso de las 9 de la noche del martes y la velaron en la funeraria antes mencionada.

Al sepelio asistieron las dos hijas de la difunta y los dos varones. Se pudo notar la presencia de la madre de doña Valentina, así como sus hermanos y unas 20 personas más.

Continúan las investigaciones por la muerte de Doña Valentina

En cuanto al predio donde se registraron los sangrientos hechos, permanece acordonado y bajo custodia de la policía, mientras que el detenido sigue a disposición de las autoridades investigadoras, los que determinarán su situación jurídica.- Isauro Chi Díaz