Precio de la tortilla en Yucatán registra aumento de precio; es más cara si se entrega a domicilio

VALLADOLID.— El incremento de precios de la canasta básica es imparable, pues, como se anunció, el precio de la tortilla pasó de $22 a $24 en mostrador y a domicilio llegó a $25, así como otros productos están en la alza de manera constante poniendo la situación económica de las familias en serios problemas económicos.

La semana pasada Yolanda Dzib Canul, presidenta de la Asociación de Molineros de Valladolid, que agrupa a 38 socios, anunció que el 1 de agosto subiría el precio dela tortilla, debido al incremento de los precios de los insumos como la harina, el gas, el papel, entre otros.

Al mismo tiempo los vendedores que acuden a dar el servicio a domicilio, también fueron anunciando a sus clientes el incremento de los precios, de tal modo que el lunes aparecieron los listados en cada uno de los negocios anunciando el cambio de los precios.

Elizabeth Canul, una de tantas clientas que acuden a las tortillerías a comprar el alimento, comentó: “Ya es imposible seguir viviendo como ahora, cada que vamos a comprar algo, nos llevamos la sorpresa que ya subió de precio”.

“Ya no me alcanza con lo que mi esposo me da para la comida del día, tenemos que comprar menos para que podamos seguir viviendo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Se preguntó la mujer con una actitud de desánimo y al mismo tiempo de preocupación.