Se mantiene el bloqueo de los accesos a la zona arqueológica de Chichén Itzá

Los manifestantes que mantienen el bloqueo de la carretera federal que conduce a la zona arqueológica de Chichén Itzá aplican hoy medidas más duras contra los habitantes, turistas, artesanos, comerciantes y prestadores de servicio que no están de acuerdo con ellos.

Hoy, las personas que bloquean los tramos carreteros de Pisté y Xcalacoop no dejan pasar a nadie, lo que ha generado un panorama desértico en Chichén Itzá y de mayor inconformidad entre quienes se sienten afectados como comerciantes, artesanos y guías de turistas que quieren trabajar y no apoyan el movimiento de protesta del grupo, liderado por el ex alcalde de Tinum, Evelio Mis Tun, hoy seguidor del partido Morena.

#DYinforma Sin turistas ni comerciantes en Chichén Itzá. uD83DuDC47 "Ese grupo no está dejando pasar a nadie", reportó el director de la zona arqueológica Marco Antonio Santos Ramírez. El sitio está abierto al público, pero como no dejan pasar a nadie, no hay gente, confirmó. pic.twitter.com/ugOnKuyXJw — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) January 5, 2023

Vídeos que proporcionaron al Diario muestran el sacbé que lleva a la pirámide de Kukulcán, considerado una maravilla del mundo moderno, libre de vendedores ambulantes con sus mercancías y toldos. También se ve un lugar solitario, sin gente en la amplia explanada.

"Ese grupo no está dejando pasar a nadie", reportó el director de la zona arqueológica Marco Antonio Santos Ramírez.

Dijo que la zona arqueológica está abierta al público, pero como no dejan pasar a nadie, no hay gente.

Actitud hostil y radical de los manifestantes

La actitud cada vez más hostil y radical de los ejidatarios, guías de turistas y comerciantes ha ocasionado que la Guardia Nacional aumente el número de militares en Chichén Itzá para proteger el patrimonio cultural e histórico de esta civilización maya prehispánica.