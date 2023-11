PROGRESO.— Habitantes de esta ciudad dijeron que esperan encontrar buenos precios en el llamado “fin de semana más barato del año”, que será del viernes 17 al lunes 20 próximos.

Algunos vecinos, como Carlos de J.P.C., indicaron que acudirán a las tiendas departamentales de este puerto en busca de buenos precios en celulares.

A mí me gustan los videojuegos y mi teléfono actual no me permite jugar como quisiera, por eso he ahorrado y espero El Buen Fin para comprarme uno nuevo, dijo Carlos.

Maribel Figueroa, a su vez, expresó que este año ayudará a Santa Claus con la compra de los regalos, pues sus hijos de 6 y 8 años ya dijeron qué quieren en Navidad y verá si los juguetes que le pidieron entran en los descuentos de El Buen Fin.

Entrevistado en la calle 80 con 29 del Centro, en plena zona comercial, Mauricio Caamal dijo que ayer recorrió las tiendas para ver los precios, a fin de compararlos y ver si de verdad hay descuento en El Buen Fin.

Afirmó que si bien prefiere no gastar, lamentablemente la computadora de su hijo comenzó a fallar y, como ya es antigua y le sirve para la escuela, es tiempo de cambiarla por una nueva, así que aprovechará para comprar una nueva si es que halla alguna buena promoción.

Por su parte, Manuel Contreras Alcalá, presidente de la Canaco en este puerto, informó que no todos los comerciantes locales participan en El Buen Fin.

No todos manejan productos que permitan un margen de ganancias lo suficientemente amplio como para dar descuentos sin que representen pérdidas para sus comercios o, bien, manejan productos cuyos precios siguen un tabulador ya establecido que no da cabida a promociones y descuentos, dijo.

Apuntó que las tiendas de electrodomésticos, muebles y ropa son las que suelen participar en El Buen Fin, sobre todo las empresas grandes, mientras que solo algunos pequeños comercios logran hacer los ajustes necesarios para lanzar promociones en la medida de sus posibilidades.— Abraham Ismael Raz Herrera