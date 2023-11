TIZIMÍN.— El sector salud hace un llamado a crear conciencia sobre el impacto en la salud de las personas, al conmemorarse el día Mundial de la Diabetes.

En los últimos días, el Centro de Salud urbano ha estado realizando campañas de prevención llevando información a las colonias y escuelas a través de los módulos de salud.

Uno de los temas principales que se está abordando es llevar una alimentación saludable para evitar problemas de obesidad y con ello enfermedades silenciosas como la diabetes.

Alfredo Couoh Kuyoc, promotor del centro de Salud Urbano precisa que la diabetes es una enfermedad que se produce cuando el nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto, de ahí la importancia en que las personas estén informadas qué acciones deben llevar desde un diagnóstico hasta el manejo de la misma.

Incluso dice que hay que recalcar que en nuestro país, la diabetes es la segunda causa de muerte.

Señala que entre los factores de riesgo y principal es la obesidad, también el tener como antecedentes a familiares con el padecimiento, sin embargo dice que eso queda en segundo término.

“Esto se pueda contrarrestar con los factores protectores como la actividad física, buena alimentación, descanso, disminuir el consumo de tabaco y alcohol”.

Entre los síntomas explica que está el presentar mucha sed a cualquier hora, hambre aun cuando ya hayan comido, muchas veces de orinar seguido, mareos así como dolores de cabeza.

“Cuando se manifiestan estos síntomas es porque el nivel de azúcar ya se elevó y como no se hace nada vienen las complicaciones”

Dice que lo más preocupante es que cada vez está bajando el rango de edad en que aparece la enfermedad pues antes solo ocurría en adultos mayores de 60 años y hoy está disminuyendo desde los 20 años.

Incluso ya hay menores de 10 años y todo por el estilo de alimentación que incluye mucha grasa, consumo de refrescos embotellados y el sedentarismo

“Eso hace que a temprana edad ya presenten síntomas de diabetes, pero cuando se llega a la enfermedad es por que hubo un deterioro silencioso y muchas personas lo tienen y no lo saben”.

Señala que los que tienen sobre peso, en el páncreas se van resintiendo las agresiones por el estilo de alimentación que llevan.

Añadió que la diabetes se puede revertir si uno cambia su manera de alimentarse y ejercitarse, con un control estricto en su salud.

“El páncreas se puede recuperar, muchas personas confunden, piensan que al tomar sus medicamentos pueden seguir comiendo como antes, cuando no es así”.

Dice que algunos datos que les comparten por el sector salud, fue que el año pasado 59 mil 996 personas murieron de diabetes en México de las cuales el 56% son hombres y el 43.4 mujeres.

“Esto es por la Cultura mexicana, el hombre no acude al médico si no está grave y cuando no aguanta ya es demasiado tarde, mientras que la mujer es más cuidadosa”

Por ultimo, hizo un llamado a tener conciencia que es una enfermedad que está en nuestro medio y ocasiona mucho daño a las familias.

Invitó a las personas a solidarizarse cuando hay un diabético en casa para que la dieta que se le recomienda sea para todos y lleven una vida saludable.

“Porque motivarían a las personas a cuidarse y puedan vivir muchos años y sin complicaciones”, expresó.— WENDY UCÁN CHAN