PROGRESO.— Aunque los festejos de los finados concluirán el jueves 30 próximo, algunos ayuntamientos y familias ya colocan adornos navideños y los expendios de pollo y pavo se preparan para la alta demanda que estos productos registran en la temporada decembrina.

Algunos comercios de pollo en este puerto reportaron ayer que el precio se mantiene estable y en diciembre aumenta, aunque aún no saben cuánto subirá este año.

¿Cuánto cuesta el kilo de pollo?

Mario Domínguez, encargado de la pollería “Doña Lupita” en la colonia Francisco I. Madero, informó que desde hace varias semanas el kilo de pollo fresco está a $64 y las ventas son regulares.

Pero ya se preparan para diciembre, cuando las ventas aumentan, especialmente el día 24, cuando suben hasta un 50%, según dijo.

Aunque el pollo no es la estrella de las cenas navideñas, es buscado por aquellas personas que por alguna razón no alcanzan a comprar un pavo y, si bien en nuestro negocio no vendemos pavo, aun así vemos ganancias para diciembre, expresó.

Gilberto P.F., dueño de “El pollo feliz”, en Chicxulub Puerto, a su vez indicó que ahora no venden pavos, pues los proveedores aún no comienzan a distribuirlos, y que será en los primeros días de diciembre cuando les informarán sobre el precio.

Recordó que el año pasado, el kilo del pavo al público se vendió entre 100 y 110 pesos, dependiendo de cada comerciante, pero en su puesto se vendió en 100 pesos.

Indicó que los clientes ya preguntan por el precio del pavo, pero les dice que no sabe la cifra exacta y la clientela promete retornar a principios de diciembre.

Pavos por encargo

Narró que conforme se acerca diciembre, incluso sin saber el precio, la gente encarga pavos y, con base en la demanda, realizan el pedido a sus proveedores y piden aves adicionales para los clientes que no encargaron.

Al precio deben sumar la inversión que realizan para alimentar a las aves el tiempo que permanecen en los corrales esperando ser beneficiadas para las fiestas.

Aunque el pavo fresco no está disponible aún en muchos expendios, hace unas semanas el precio del kilo superaba los 80 pesos.

De alcanzar los precios del año pasado, el incremento sería de 20 a 30 pesos.

En cuanto al pavo congelado, en algunos supermercados el precio ya supera los $100, según comerciantes.— Abraham Ismael Raz Herrera