“La he visto encabezar varias veces estas actividades. Lo normal y a lo que estamos acostumbrados es que la presidenta del DIF contrate a un grupo de personas para que haga el show, pero aquí Gaby es quien encabeza. Es ella que quiere hacerlo de manera personal y eso habla de lo que vemos y cómo funciona el equipo DIF en su totalidad”, comentó.

Titulo segundo titulo

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam

asdaasdasd

asdasdadsGallia est omnis divisa in partes tres, quarumasdasdads Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum asdasdjkfh ljkadsfhlksjdhflkashd fkljsdah fkljsdhalkjfsdfdads Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum